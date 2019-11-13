Фото: Чрезмерно обнаженный наряд голливудской актрисы на церемонии шокировал поклонников

Голливудская актриса и продюсер Лаверна Кокс, известная ролью Софии Бурсет в сериале "Оранжевый — хит сезона", появилась на премьере фильма "Ангелы Чарли" практически обнажённой...
На премьеру транссексуалка выбрала длинное и практически прозрачное черное платье. Грудь кокс была прикрыта только двумя черными тканевыми полосками, а сзади платье было практически прозрачным. Образ женщины был дополнен туфлями-лодочками. Смотрите фото!
"Один из лучших образов, которые я видел", "Ты выглядишь невероятно", "Это платье огонь!!!" — пишут подписчики звезды в Instagram.