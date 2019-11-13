Ср, 13.11.2019
Сейчас телевизионный бизнес находится в той же стадии, что и печатные издания 10 лет назад. Тогда газетный бизнес разваливался, так как классический источник - рекламы - отняли интернет порталы, Google и растущие социальные сети. Сейчас - телевидение теряет перед такими гигантами, как Netflix и YouTube. Инга Сприньге, RE:BALTICA
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  • Фото: Чрезмерно обнаженный наряд голливудской актрисы на церемонии шокировал поклонников

Фото: Чрезмерно обнаженный наряд голливудской актрисы на церемонии шокировал поклонников

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

Голливудская актриса и продюсер Лаверна Кокс, известная ролью Софии Бурсет в сериале "Оранжевый — хит сезона", появилась на премьере фильма "Ангелы Чарли" практически обнажённой... 

На премьеру транссексуалка выбрала длинное и практически прозрачное черное платье. Грудь кокс была прикрыта только двумя черными тканевыми полосками, а сзади платье было практически прозрачным. Образ женщины был дополнен туфлями-лодочками. Смотрите фото!

ФОТО: Jordan Strauss / AP

"Один из лучших образов, которые я видел", "Ты выглядишь невероятно", "Это платье огонь!!!" — пишут подписчики звезды в Instagram.

ФОТО: Jordan Strauss / AP

ФОТО: Jordan Strauss / AP

ФОТО: Jordan Strauss / AP

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