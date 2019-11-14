Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют к декабрю

Тельцам будет тяжело на рабочем месте. Могут возникнуть некоторые осложнения в работе, но все разрешится наилучшим образом. Звезды обещают им финансовый прирост. Тельцов ожидает период хорошего благосостояния и неожиданного богатства. Правда, сначала они не ощутят прибавление денег. Астролог также отмечает, что Тельцам следует быть внимательнее - следить за здоровьем и не забывать про отдых.