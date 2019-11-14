Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют к декабрю

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют во второй половине ноября 2019 года, пишет портал Topnews.ru.
Тельцы
Тельцам будет тяжело на рабочем месте. Могут возникнуть некоторые осложнения в работе, но все разрешится наилучшим образом. Звезды обещают им финансовый прирост. Тельцов ожидает период хорошего благосостояния и неожиданного богатства. Правда, сначала они не ощутят прибавление денег. Астролог также отмечает, что Тельцам следует быть внимательнее - следить за здоровьем и не забывать про отдых.
Скорпион
Скорпионов в конце ноября ожидают внезапные проблемы. Но все повернется так, что это будет идти им только на пользу. Доход Скорпионов вырастет. Астролог рекомендует быть активнее в вопросах любви. Если появились какие-то сомнения, то следуют их отбросить и действовать. Скорпионам следует расслабиться и поверить в счастье.
Козероги
У Козерогов в ноябре появятся новые возможности. Если и были неразрешенные ситуации, то теперь легко найдется выход. Козерогов ждет неожиданное вознаграждение. Звезды обещают, что разрешение проблем принесет высокий уровень финансовых доходов.