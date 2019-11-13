Ср, 13.11.2019
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Facebook самостоятельно включает камеру на смартфоне; компания признала ошибку

Facebook

ФОТО: DENIS CHARLET/AFP

Facebook признал, что в результате технической ошибки у пользователей смартфонов Apple во время просмотра ленты новостей социальная сеть на фоне активирует камеру смартфона, сообщает CNN.

Этот факт в воскресенье заметил владелец IT-предприятия Джошуа Мадук. Он сообщил об этом в соцсетях, что привлекло внимание крупнейших СМИ.

"Я думал, что случайно активировал камеру", - рассказал Мадук журналистам CNN. "Однако вечером в субботу, пытаясь выйти из видео Facebook, я с левой стороны снова увидел, что камера активирована".

Эксперт по кибербезопасности Джерри Гемблин подтвердил, что у него к телефоне камера активировалась во время пользования Facebook, однако "ничто не свидетельствовало, что данные передавались в Facebook".

Соцсеть подтвердила, что ошибка произошла случайно. Компания пообещала вскоре решить ее вместе с Apple.

Судя по всему, ошибка затронула только операционную систему iOS и не коснулась пользователей Android.

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