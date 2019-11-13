Facebook самостоятельно включает камеру на смартфоне; компания признала ошибку

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

Этот факт в воскресенье заметил владелец IT-предприятия Джошуа Мадук. Он сообщил об этом в соцсетях, что привлекло внимание крупнейших СМИ.

"Я думал, что случайно активировал камеру", - рассказал Мадук журналистам CNN. "Однако вечером в субботу, пытаясь выйти из видео Facebook, я с левой стороны снова увидел, что камера активирована".

Эксперт по кибербезопасности Джерри Гемблин подтвердил, что у него к телефоне камера активировалась во время пользования Facebook, однако "ничто не свидетельствовало, что данные передавались в Facebook".

Соцсеть подтвердила, что ошибка произошла случайно. Компания пообещала вскоре решить ее вместе с Apple.