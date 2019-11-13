По ее словам, завтра, 14 ноября в 13 часов будет созвано заседание фракции и правления "Согласия", и не исключено, что "Согласие" выйдет из коалиции Рижской думы.

"Мне стыдно ходить по улицам и смотреть в глаза избирателям. Так не может продолжаться - мы хотим решений", - сказала Владова.

Председатель Рижской думы Олег Буров (ЧСР) заявил агентству LETA, что, несмотря на желание "Согласия" принимать решения незамедлительно, ЧСР не намерена подчиняться шантажу и не будет спешить.

В то же время он не скрывал, что с тех пор, как ЧСР подписала коалиционное соглашение с "Согласием" и соглашение о сотрудничестве с ФНД, никакого сотрудничества "даже близко не было".

"Заявление "Согласия" можно трактовать по-разному, но большинство членов фракции трактуют его как шантаж", - сказал мэр, отметив, что фракция приняла заявление "Согласия" к сведению и решила провести переговоры со всеми представленными в думе политическими силами, чтобы обсудить возможное будущее сотрудничество.

Почти все депутаты "Согласия" покинули сегодня заседание финансово-административного комитета.

Как сообщалось, Владова заявила о том, что "Согласие" продолжит работу в коалиции Рижской думы при условии, что партия ЧСР прекратит сотрудничество с ФНД.

ЧСР со своей стороны заявила, что не хочет принимать поспешных решений и отложит вопрос до будущей недели.

В ФНД входят депутаты Валерий Петров, Виталий Дубов, Алексей Росликов и Баранник. Они были исключены из "Согласия" в июне этого года, когда не поддержали избрание на пост вице-мэра представителя партии Сандриса Бергманиса.