Фото: оцените феноменальный будущий облик терминала Rail Baltica в Таллинне

Чтобы найти наиболее подходящее архитектурное решение для терминала Rail Baltica, который будет построен в Юлемисте, в мае этого года Rail Baltic Estonia объявил международный конкурс идей архитектурных проектов.

Работы оценивало жюри из девяти человек, в состав которого вошли глава Rail Baltic Estonia Рийя Силлаве, член правления Pro Kapital Eesti AS Аллан Реммелькоор, руководитель по развитию AS Eesti Raudtee Андрус Ноор, член совета директоров Mainor Ülemiste Андрус Калдалу, главный архитектор Таллинна Эндрик Мянд, составитель структурного плана района Юлемисте Матиас Агабус, архитектор и бывший министр культуры Латвии Янис Дрипе, датские архитекторы Йеспер Готтлиб и Томас-Грейв Ларсен.

По словам председателя жюри Рийи Силлаве, все победители конкурса оправдали ожидания и их идеи заслуживают реализации, но может быть построен только один терминал.

"Начиная со следующей недели, мы будем вести переговоры с авторами трех совершенно разных архитектурных идей, чтобы выяснить, кто будет проектировать новый совместный терминал RB Ülemiste", - объяснила Силлаве.

Вместе с Рийей Силлаве награды победителям конкурса вручил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

"В свете представленных сегодня работ я более чем убежден, что район Юлемисте станет одним из самых привлекательных и благоприятных по инфраструктуре районов Таллинна.

Появится настоящий мультимодальный транспортный центр, в котором будут объединены железнодорожные, автобусные и воздушные перевозки", - сказал министр Аас.

Победителями стали

1-е место и приз $ 28 000 евро - LIGHT STREAM. Работа представлена ​​соавторами - Zaha Hadid Architects и OÜ Esplan.

1-е место. ФОТО: Zaha Hadid Architects и OÜ Esplan

1-е место. ФОТО: Zaha Hadid Architects и OÜ Esplan

2-е место и приз 21 000 евро - THE ÜLEMISTE LEAF. Работа представлена ​​Innopolis Insenerid OÜ.

2-е место ФОТО: Innopolis Insenerid OÜ

2-е место ФОТО: Innopolis Insenerid OÜ

3-е место и приз 14 000 евро – VIDEVIK. Работа представлена соавторами: DBA Progetti S.p.A. и HML Project Management OÜ.

3-е место. ФОТО: DBA Progetti S.p.A. и HML Project Management OÜ.

ФОТО: DBA Progetti S.p.A. и HML Project Management OÜ.

Четвертое место получила работа под девизом SIHT, поощрительный приз составит 7 000 евро. Работа была представлена ​​ОÜ Molumba.

4-е место ФОТО: OÜ Molumba

4-е место. ФОТО: OÜ Molumba