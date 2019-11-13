Камень преткновения для желающих вернуться в Латвию: образование детей

Однако выяснилось, что реэмигрантам по возвращению в Латвию сложнее всего устроить детей в дошкольные учебные заведения и школы, потому что группы и классы уже укомплектованы и больше не принимают новых учеников, а также отказываются принимать детей реэмигрантов, потому что у учителей не хватает опыта, как работать с детьми, у которых нет или слабые знания латышского языка.

Во время дискуссии своим опытом поделилась Сармите Кирте, которая вернулась в Латвию после 17,5 лет, проведенных а Ирландии. Вместе с ней приехали двое детей подросткового возраста - их она хотела пристроить в Марупскую государственную гимназию.

Детей принимать отказались, потому что в классе не оказалось свободные мест для двух школьников.

Женщина рассказала, что решение вернуться приняла спонтанно, поэтому не успела своевременно найти детям школу. Однако она обучила детей латышскому языку и надеется, что им удастся включиться в систему образования Латвии, которую она ценит, как качественную и которой доверяет.

Хотят отправлять детей в престижные школы

Лиепиня-Крауя отметила, что реэмигранты хотят, чтобы дети учились в престижных школах, а также в тех, в которых они учились сами.

Также важный критерий - близость школы к месту жительства, советы друзей и знакомых, опыт других реэмигрантов, объем образовательных программ, специфические требования - латышский язык, отзывы.

Она добавила, что у каждого свой опыт - у кого-то успешный, у кого-то нет, поэтому не стоит полагаться на чужой опыт.

Семьи, которые планирую вернуться в Латвию, своевременно, то есть до 31 мая текущего года, должны подать заявления о приеме в учебное заведение.

Его можно отправить по почте, подать лично или электронно, используя возможности latvija.lv.

Приходится столкнуться с бюрократией

Зачастую реэмигрантам приходится столкнуться со сложностями в признании предыдущих документов об образовании. Учебные заведения часто требуют нотариально заверенные переведенные документы об образовании, несмотря на то, что закон этого не предусматривает.

На данный момент Министерство образования рассматривает возможность доверить признание документов Академическому информационному центру, но в таком случае существует риск, что это потребует еще больше времени, по меньшей мере - шесть месяцев.

Проблематичными называют знания школьников и оценку навыков согласно стандартам образования Латвии. Родители не хотят, чтобы ребенка зачисляли на класс или два ниже, чем он учился за рубежом.

По правилам Кабинета министров, школьника необходимо принимать в класс, отвечающий его возрасту и потребностям, принимая во внимание последовательность учебного содержания, но на практике это не всегда реализуется.

Педагоги должны быть особенно подготовлены

Важна и поддержка школ детей реэмигрантов. Например, в рижских школах из целевых дотаций госбюджета оплачиваются два часа в неделю для того, чтобы дети реэмигрантов смогли улучшить знания и навыки латышского языка, истории Латвии и социальные знания, а в Цесисском крае - это три часа, в Салдуском - четыре.

В школе в Вайвари учились дети и из Китая, из Ливана, которые владеют несколькими языками, но им сложно включиться в школьную среду из-за культурных и религиозных традиций, другого климата.

Как признала директор школы, учителям не хватает знаний о культурных отличиях, которые играют важную роль в многонациональной среде, которая в будущем в школах только увеличится.