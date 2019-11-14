Опасен ли для младенца сон в одной кровати с родителями?
"Ребенок должен спать в своей кроватке один, а не в кровати родителей или на диване", так в информативной кампании, посвященной безопасности детей, указывает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Это утверждение в социальной сети Facebook вызвало недовольство многих родителей. Некоторые упоминают, что всегда спали вместе со своими детьми, другие отмечают, что информация на домашней странице SPKC о синдроме внезапной смерти младенцев противоречива.
Re:Check выяснил - для предупреждений центра есть основание, риск при совместном сне с младенцем действительно существенно возрастает.
Написать о соответствии содержания кампании SPKC истине предложила читатель Лиене. Она подчеркивает, что тема очень чувствительная для молодых родителей, а информация в различных источниках отличается. На домашней странице самого центра указано - "одна часть специалистов отмечает, что детям не надо спать в одной кровати с мамочкой, а другие подчеркивают, что хорошо, если ребенок ночью находится совсем близко к мамочке".
Доцент Кафедры педиатрии Рижского университета имени Страдиня (RSU) Инга Зиемеле в свою очередь отмечает, что сейчас в исследованиях факторы риска хорошо изучены. Сон вместе с новорожденным действительно один из них. Это подтверждают и несколько обобщений международных исследований, подчеркивает Зиемеле.
В одном, например, констатировали, что при совместном сне с ребенком в среднем риск возрастает в три раза вне зависимости от возраста новорожденного. Чем старше ребенок, тем больше риск снижается. Например, если ни один из родителей не курит и младенец не достиг трехмесячного возраста, риск возрастает до пяти раз.
В другом исследовании отмечается, что совместный сон с некурящими родителями увеличивает риск в два раза, а с курящими - в шесть.
Стоит отметить, что рекомендации SPKC совпадают с, например, теми, которые предоставляет британская Национальная служба здравоохранения (NHS). Также совет спать в одной комнате, а не в одной кровати дает и Всемирная организация здравоохранения.
Заместитель директора SPKC по вопросам профилактики здоровья Дзинтарс Мозгис отмечает, что проблема неоднозначная, так как невозможно исследовать, что именно стало причиной синдрома внезапной смерти. Однако, также как и Зиемеле, он подчеркивает, что факторы риска известны. Одно из объяснений синдрома в том, что ребенок, который спит поблизости с родителями, попадает в их облако углекислого газа.
Выдох ребенка недостаточно силен, чтобы сдуть его и получить новый кислород.
В свою очередь Зиемеле указывает на исследование студентки RSU - в нем констатировано, что родители в Латвии часто переоценивают свои знания в этой области. Родители главным образом считают, что хорошо информированы и синдроме внезапной смерти, хотя в реальности не знают важной информации, например, что новорожденного необходимо класть на спину, а не на живот.
Также она подчеркивает, что среда, в которой спят родители, не подходит для младенцев. Например, младенцы не должны спать на мягком матрасе. Риск перегрева вызывают также мягкие подушки и одеяла.
Врач рассказывает, что ребенок должен спать в кроватке один, на спине и на твердом матрасе, накрытый легким одеялом. Рядом не должны находится мягкие игрушки.
Вывод: Центр профилактики и контроля заболеваний прав, что совместный сон с родителями повышает риск внезапной смерти младенца. Исследования показывают - если ребенок не достиг трехмесячного возраста, риск до пяти раз больше. Спать вместе с ребенком также не рекомендуют британская Национальная служба здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения.