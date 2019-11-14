В Риге девочка попросила помощи у полиции: ее мать пребывала в запое несколько дней

Девочка рассказала полицейским, что мать уже несколько дней подряд пьет, а также в квартире находятся несколько посторонних человек.

Первым человеком, которого стражи порядка и девочка встретили в квартире, оказался какой-то озадаченный чужак, который представился как знакомый. Мать девочки полицейские обнаружили на балконе.

Женщина пребывала в очевидном алкогольном опьянении и до конца не могла понять, почему к ней в квартиру явились сотрудники полиции.

Девочка рассказала, что похожие ситуации случались и в предыдущие дни, но мать отрицала, что ее дочь говорит правду.

Проверив уровень концентрации алкоголя на выдохе, было констатировано, что концентрация составляет 3,7 промилле.

После оценки обстоятельств случившегося и, учитывая тот факт, что ситуация происходит не в первый раз, было принято решение разлучить дочь с семьей. Девочка была доставлена в кризисный центр, отмечается в Degpunktā.