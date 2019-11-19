Семь месяцев жары, ислам и блокировка интернет-звонков: латвийка о жизни в ОАЭ

В рамках проекта "Один из двух миллионов" TVNET рассказывает об интересных латвийцах, которых в обычное время мы не замечаем. На этот раз мы хотим познакомить читателей с Синтией, которая живет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Синтия Элнион - 27-летняя гражданка Латвии, которая уже 5 лет живет в Дубае, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Она работает в сфере маркетинга и возглавляет отдел развития бизнеса и цифрового маркетинга в AVANTCHA Tea, молодой компании по производству чая.

Девушка также провела год в Австралии, где получила много вдохновения и почувствовала вкус свободной жизни. Она говорит, что изначально не собиралась проводить много времени в ОАЭ, но судьба сложилось иначе.

Примечательно, что после переезда девушки экономические отношения между Латвией и ОАЭ значительно улучшились, и в настоящее время в этой ближневосточной стране открыты наше посольство и офис Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Правительство также готовится представить нашу продукцию на выставке EXPO 2020 в Дубае, где соберутся предприниматели со всего мира. Синтия отмечает, что внимательно следит за выставкой и даже участвует в качестве волонтера.

Это интервью было проведено утром в субботу (9 ноября), что в ОАЭ является вторым, а не первым выходным в конце рабочей недели (в большинстве арабских стран неделя начинается с воскресенья).

В качестве инструмента связи мы решили использовать Skype, но столкнулись с проблемой. Оказывается, в ОАЭ этот тип связи заблокирован, как и звонки через Facebook, Messenger и Whatsapp. Таким образом, мы были вынуждены искать другое решение. И нашли!

Синтия ФОТО: Sintija Elnione

Как ты оказалась в Дубае?

В свое время я закончила Рижскую высшую юридическую школу (RGSL) и мне удалось связаться с компанией, которая только что приехала из Великобритании в Латвию, чтобы открыть филиал. Эта компания занималась беспошлинной продажей люксовых товаров дипломатам и комиссарам по всему миру. Они хотели расширить свой бизнес и обслуживать 8 стран региона Балтийского моря. Я начала у них работать в сфере обслуживания клиентов, и примерно через год компания решила, что открытие филиала в Латвии не приносит прибыли. В результате было принято решение закрыть его.

Однако у этой компании также был филиал в Дубае, и мне предложили место там. Менее чем через месяц я переехала в ОАЭ.

С тех пор многое изменилось. Там я больше не работаю, потому что в компании снова произошли перемены, и в то время у меня была мечта уехать в Австралию. Однако позже я все же вернулась в Дубай.

Расскажи про переезд. Что тебе больше всего бросилось в глаза, если говорить о сравнении с нашей страной?

Больше всего меня поразило разделение общества в ОАЭ.

В этой стране качество жизни во многом зависит от ваших корней, и при подаче заявления на работу вам даже нужно указать в резюме, откуда вы приехали.

Есть различия и в зарплатах. Например, в сфере обслуживания работают в основном люди из Индии и Пакистана. Так происходит потому, что кадровые агентства на такую работу привлекают людей именно из этих стран.

Я понимаю, что экономика ОАЭ основана на работе этих трудовых мигрантов, не так ли?

Именно так. Я этот факт почувствовала на своей шкуре.

Возможно, я сейчас использую слишком громкий термин, но у тебя нет ощущения, что ты, в какой-то степени, наблюдаешь за современным рабством?

Я бы не хотела признавать, что в этом случае мы наблюдаем за рабством. Я думаю, что здесь не такие уж и плохие условия для тех, кто добровольно приезжает сюда работать. По крайней мере, если сравнивать с условиями, предлагаемыми их странами. Более того, рабство нельзя отнести к случаям добровольного выбора.

Что в ОАЭ принять было сложнее всего?

Одной из таких вещей, безусловно, было другое понимание времени. Мы в Латвии привыкли, что если договорились о встрече в 17:00, то в 17:00 и встретимся.

В ОАЭ, если о встрече договорено на 17:00, это означает, что встреча пройдет в промежутке между 19:00 и 21:00.

Точно так же мы можем договориться о встрече на среду в 15:00, но встретиться примерно через три недели в пятницу в 19:00.

Почувствовала ли ты, работая в бизнес-среде, необходимость наличия определенных контактов. Насколько я знаю, в арабском мире многое достигается только благодаря полезным знакомствам.

Я не знаю, могу ли я сделать вывод из своего опыта, что такие контакты непременно должны быть. Однако, как и везде, вы можете завести полезных друзей, благодаря чему быстрее достигнуть результатов. Также полезно знать кого-то, кто может помочь с работой.

Стоит отметить, что в ОАЭ постепенно вводится система, которая снижает роль "правильных" знакомств. Если изначально, как и в любой другой стране, контакт был единственным способом получения результатов, то сейчас люди постепенно начинают придерживаться определенных правил.

То есть, ты утверждаешь, что ОАЭ меняются?

У меня такое чувство, что да. За эти 5 лет я заметила, что внедряется множество новых передовых технологий, и во всех государственных учреждениях созданы различные порталы. В наше время в ОАЭ многое можно сделать не выходя из дома.

Одним из таких примеров является InstaShop, где можно заказать продукты, воду или туалетную бумагу с доставкой на дом.

Точно так же в настоящее время больше нет необходимости физически писать заявления в различные органы. Все это можно сделать в интернете.

На мой взгляд, эти технологии уменьшают потребность в этих "правильных" контактах, о которых мы говорили ранее. Все делается через определенную систему.

ФОТО: Sintija Elnione

Как ты уживаешься с тем, что ОАЭ не демократическая страна? В конце концов, у нас была проблема в организации интервью, потому что звонки через Skype, Facebook и через WhatsApp заблокированы.

На себе я этого не ощутила. Я пытаюсь для себя объяснить эти запреты и найти причины. Если я понимаю эти причины, то понимаю и цель запрета. Это не обязательно ограничение демократии.

Почему тогда, на твой взгляд, эти приложения ограничены?

Одна из причин может быть экономической. Как я уже говорила перед началом нашего интервью, компании должны платить огромные счета местному провайдеру связи. Это в основном единственный контакт ОАЭ с внешним миром. Если люди вынуждены использовать только те каналы связи, которые он предлагает, то логично, что эта компания заработает больше. У меня есть другие версии, но эта мне кажется наиболее логичной.

А как насчет погоды? Сложно ли было привыкнуть к сильной жаре?

Мне кажется, что я родилась в неправильной климатической зоне, потому что я абсолютно не люблю холод.

Единственное, что я никак не смогла полюбить в Латвии, это наша погода. В общем, мне очень нравится жара. Других людей это обычно удивляет.

Особенно тяжело может быть в летние месяцы (июнь, июль и август). В это время люди, как правило, сидят в помещении и пытаются передвигаться из пункта А в пункт Б на транспортных средствах. Вечером холоднее не становится.

В принципе, в ОАЭ такие вещи, как осадки и леса в дефиците. Да?

Нет, нет... у нас есть осадки, просто это очень редкое явление. Дождь идет, может, всего дней десять в году и обычно он очень приятный. Всегда же хочется немного перемен.

Нам вообще здесь кажется, что время идет ненормально быстро и мы пытаемся найти этому объяснение. Одной из причин может быть отсутствие смены времен года, так как их здесь всего два – зима и лето.

Зимой, кстати, погодные условия идеальны – как в теплый летний день в Латвии.

ФОТО: Sintija Elnione

Если мы вернемся к жизни в Дубае, приходилось ли тебе, как женщине, сталкиваться с какими-нибудь ограничениями или запретами ислама?

Персонально подобных ограничений или запретов я не почувствовала. Я также не могу сказать, что культура ислама плохо относится к женщинам.

В повседневной жизни я обычно нахожусь в очень межнациональном обществе. Меня окружают представители как минимум восьми стран и, с так называемыми, "настоящими" местными контактирую очень мало.

Конечно, у меня есть несколько друзей из их числа, но больше общаюсь с людьми из Германии, США, Нидерландов, Франции, Латвии, Венгрии.

Однако, если же говорить о совсем бытовых вещах - в поездах ОАЭ есть отдельные вагоны, предназначенные исключительно для женщин и детей.

Со стороны мужчин это уважается – никто туда не зайдет только потому, что, например, в мужских вагонах нет свободных мест.

Сначала, возможно, это может казаться странным, но со временем понимаешь, что таким образам проявляется уважение к женщинам.

Ты была когда-нибудь в мечети? Если не ошибаюсь, там женщины должны надевать традиционную мусульманскую одежду.

Да, заходя в мечеть тебе дают абайю. Мне кажется, это отличное развлечение для туристов, потому что дает возможность прикоснуться к арабской культуре. Я в этом не вижу ничего такого.

ФОТО: Sintija Elnione

Этот опыт тебя как-то изменил? Если мы сравним Синтию, которая еще не приехала в ОАЭ и Синтию сегодняшнюю: твои представления об арабском мире и Ближнем востоке поменялись?

Да, конечно! Я, наверное, не могу сказать, как изменились многие вещи в целом, но могу анализировать отдельные пункты, в которых однозначно произошли перемены.

Все люди на планете фундаментально одинаковые. Отличаются лишь вещи, которые мы делаем ежедневно, а также традиции и религия.

Все люди по утрам просыпаются, завтракают и ложатся спать в конце дня. Раньше я смотрела на праздники других культур и не понимала (или не хотела понять) их. Теперь я отношусь к чужим традициям с большим уважением.

Наверное, я тебе задам достаточно непростой вопрос: если бы тебе предложили перейти в ислам, ты бы согласилась?

Хороший вопрос (смеется). Я честно говоря, не задумывалась о подобной ситуации. У нас одно небо над головой, и я не могу утверждать, что в других частях света оно будет иным.

Я также не могу сказать, что причисляю себя к какой-то конкретной религии. Я принадлежу всей мировой энергии.

Как с арабским языком? Ты пыталась его выучить?

Я освоила основные фразы. По работе приходилось общаться с людьми из арабского мира. Сложность в том, что у каждой арабской страны свои диалекты, поэтому одно и то же слово может звучать абсолютно по-разному.

На самом деле, пока не было таких ситуаций, чтобы нужно было знать язык очень хорошо - я не особо фокусируюсь на данном вопросе.

Здесь нельзя просто выучить алфавит и начать складывать слова в предложения. В принципе, необходимо начать думать по-другому.

Как у тебя сложились отношения с местной кухней?

Первая вещь которой мне не хватало больше всего– это сметана. Но так было в начале, а теперь я полностью отдалась этой кухне. У меня и с принятием других традиций питания не было никаких проблем никогда.

Очень люблю индийскую кухню. Если говорить о местной, то мне кажется, что она очень ориентирована на мясо, а я мясо не ем.

На самом деле Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) проделало хорошую работу, и многие из наших продуктов доступны здесь.

Сейчас в магазинах можно найти и латвийскую сметану и латвийский творог и соки Cido. Еще только сырочков Kārums нет.

Ты вообще скучаешь по Латвии?

В течение первых лет, конечно. Эта разлука с семьей и друзьями особенно остро воспринимается в первые годы. Тогда мне было очень тяжело. Постоянно хотелось домой, что я и делала – летала в Латвию при первой же возможности.

Не хватало торта Cielaviņa и всяких других вещей.

Но спустя пять лет я привыкла. В какой-то степени прошло время и я смогла принять тот факт, что это теперь мой дом.

Ты себя все еще идентифицируешь с Латвией? Или ощущаешь себя гражданином мира?

Мне бы хотелось думать что я гражданин мира (смеется). У меня латвийский паспорт и я знаю латышский язык, что само по себе эксклюзивное явление.

Эксклюзивное потому, что на этом языке сегодня говорят очень мало людей в мире.

Не хотела бы на самом деле признавать, что больше не идентифицирую себя с Латвией. Конечно, идентифицирую, только забываю об этом в течение дня.

Синтия и ее лучшая подруга празднуют Лиго в Дубае ФОТО: Sintija Elnione

Ты сама готова когда-нибудь вернуться?

Я, конечно, до сих пор не знаю, останусь ли здесь навсегда. Ты меня спросил о принадлежности, и я не чувствую, что дом, это то место, куда нужно вернуться.

Мне кажется, что я могу найти дом где угодно. Поэтому я вполне допускаю мысль, что со временем перееду в другую новую страну. И это не обязательно будет Латвия.

Что бы ты посоветовала латвийцам, которые приезжают в ОАЭ?

Я бы посоветовала не слишком задумываться об опыте в этой стране. Не следует слишком прислушиваться к опыту других людей, потому что он всегда будет разным. Вам просто нужно погрузиться в приключения и позволить себе прочувствовать все вкусы этого мира.

Но когда имеешь дело с вещами, которые кажутся не такими, как в Латвии, не нужно пытаться их объяснить. Все следует воспринимать более легкомысленно.

То есть, ехать без стереотипов?

Наверное, да. Пожалуй, это лучший совет, который приходит мне в голову.

Как ты думаешь, есть ли сходство между Латвией и ОАЭ?

Однозначно есть! Странно, но мне приходит в голову именно погодные условия.

В Латвии семь месяцев темнота, холод и дождь со снегом, а в ОАЭ наоборот - семь месяцев жары.

Я всегда говорю, что это одно и то же. Только тебе нужно выбрать - холод или жара. В конце концов, не бывает жизни без проблем. Просто выбери те проблемы, которые хочется решать.

Что бы ты пожелала Латвии по случаю столетия?

Я считаю, что жители должны прекратить сравнивать Латвию с остальным миром. Вместо этого просто нужно идти с уверенностью, что двигаетесь в правильном направлении.