Принятие бюджета продолжилось без участия оппозиции

Депутат Новой консервативной партии Кришьянис Фелдманс заявил, что нужно до одной минуты сократить первое и второе выступления депутатов с трибуны, так как в противном случае, учитывая скорость рассмотрения законопроектов, для принятия бюджета потребуется восемь дней.

На это предложение оппозиционные депутаты отреагировали овациями, а затем вышли из зала.

Депутат Юлия Степаненко заявила, что сокращение времени выступлений является неуважением к оппозиции. Депутат Марис Кучинскис допустил, что депутаты после сокращения времени, скорее всего, не вернутся в зал.