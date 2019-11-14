Чт, 14.11.2019
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Принятие бюджета продолжилось без участия оппозиции

Депутат Сейма Раймонд Бергманис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Большинство Сейма постановило еще больше сократить время прений по бюджету и сопровождающим его законопроектам, за чем последовало решение оппозиции покинуть зал заседаний. 

Депутат Новой консервативной партии Кришьянис Фелдманс заявил, что нужно до одной минуты сократить первое и второе выступления депутатов с трибуны, так как в противном случае, учитывая скорость рассмотрения законопроектов, для принятия бюджета потребуется восемь дней.

На это предложение оппозиционные депутаты отреагировали овациями, а затем вышли из зала. 

Депутат Юлия Степаненко заявила, что сокращение времени выступлений является неуважением к оппозиции. Депутат Марис Кучинскис допустил, что депутаты после сокращения времени, скорее всего, не вернутся в зал. 

До сих пор оппозиционные депутаты использовали возможность выступать в прениях почти по каждому предложению.  

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