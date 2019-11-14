Приняты спорные поправки об увеличении государственного финансирования партий

Сейм принял сегодня, 14 ноября, в окончательном чтении спорные поправки в законе о финансировании политических организаций (партий), предусматривающие существенное увеличение финансирования партий.
Законопроект рассматривался в отсутствие оппозиционных депутатов. За него проголосовали 53 депутата, против было трое, один воздержался.
Поправки вызвали большое недовольство не только в обществе, но и в самом парламенте - предлагалось отложить дату их вступления в силу до следующего созыва парламента.
Поправки предусматривают выделять финансирование из госбюджета политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, в размере 4,5 евро за каждый голос, полученный на выборах в Сейм, а также 0,5 евро за каждый голос, полученный на муниципальных выборах, и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.
Ранее партиям выделялось 0,71 евро в год за каждый голос избирателя.
Кроме того, политическая партия, получившая более 5% голосов на предыдущих выборах в Сейм, будет дополнительно получать 100 000 евро из государственного бюджета ежегодно до следующих выборов в Сейм.