В Венеции объявлено чрезвычайное положение

Также правительство выделило 20 млн евро на немедленные работы в городе.

Во вторник, 12 ноября, в Венеции началось наводнение, уровень воды достиг наивысшего уровня за последние 50 лет.

В ходе особенно сильного наводнения, которое местные жители прозвали acqua alta, уровень воды достиг 187 сантиметров.

Уровень воды по-прежнему находится на 90 сантиметров выше отметки наводнения.

С 1923 года в Венеции ведется регистрация наводнений, самый высокий уровень воды был зафиксирован в 1966 году - 194 сантиметра.

С 2003 года в Венеции осуществляется проект по защите лагуны, в рамках которого было построено 78 шлюз. Однако проект является дорогостоящим, в ходе него возникали скандалы.

Больше всего наводнение коснулось площади Святого Марко, которая расположена в одном из низших мест города.

Феномен "высокой воды" в Венеции связан с повышением уровня моря, что бывает, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов.