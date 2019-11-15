Пт, 15.11.2019
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В Венеции объявлено чрезвычайное положение
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Наводнение в Венеции

ФОТО: MANUEL SILVESTRI / REUTERS

В четверг, 14 ноября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в затопленной Венеции. 

Также правительство выделило 20 млн евро на немедленные работы в городе. 

Во вторник, 12 ноября, в Венеции началось наводнение, уровень воды достиг наивысшего уровня за последние 50 лет. 

В ходе особенно сильного наводнения, которое местные жители прозвали acqua alta, уровень воды достиг 187 сантиметров.

Уровень воды по-прежнему находится на 90 сантиметров выше отметки наводнения. 

С 1923 года в Венеции ведется регистрация наводнений, самый высокий уровень воды был зафиксирован в 1966 году - 194 сантиметра. 

С 2003 года в Венеции осуществляется проект по защите лагуны, в рамках которого было построено 78 шлюз. Однако проект является дорогостоящим, в ходе него возникали скандалы. 

Больше всего наводнение коснулось площади Святого Марко, которая расположена в одном из низших мест города. 

Феномен "высокой воды" в Венеции связан с повышением уровня моря, что бывает, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов.

Галерея: Затопленная Венеция

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