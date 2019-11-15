NET – болезнь, которой проиграли Стив Джобс и Арета Франклин

От них скончались такие известные во всем мире люди как один из основателей бренда Apple Стив Джобс, а также певица Арета Франклин. NET трудно диагностировать, потому что их симптомы могут быть похожи на симптомы и диабета, и астмы, и многих других часто встречающихся заболеваний. Поэтому нередко пациенты получают ошибочный диагноз и лечение.

NET – редкое заболевание, формирующееся из нейроэндокринных клеток, расположенных во всех тканях нашего организма – в коже, легких, пищеварительном тракте, мозге и др. Иногда опухоль не вызывает никаких симптомов или же их легко можно спутать с признаками других болезней, поэтому, к сожалению, NET зачастую выявляется только через 5-7 лет, а также во время сонографии или плановой операции.

Онколог и химиотерапевт Клинической университетской больницы им.Паула Страдыня Айя Гериня-Берзиня говорит, что опухоли NET не только редки, но и весьма разнообразны, трудно предсказуемы и диагностируемы: "Данные мировой статистики показывают, что NET болеют 7 из 100 000 человек. Для сравнения – в 2012 году это были 5 из 100 000 человек.

В Латвии NET выявляют примерно у 150 человек в год. В последнее время диагностика заболевания улучшилась, что помогает нам более успешно обнаруживать новые случаи заболевания, однако, с учетом данных статистики, можем сделать вывод, что в Латвии имеется много не выявленных случаев NET. Поскольку данная группа опухолей очень специфическая, диагностику, лечение и предотвращение заболевания обеспечивает мультидисциплинарная команда специалистов – хирурги, радиологи, кардиологи, патологи и специалисты нуклеарной медицины, во главе с эндокринологом и онкологом".

Одна из целей дня NET – обратить внимание на кажущиеся сейчас редкими заболевания, просвещать общество и медиков, содействуя обнаружению опухолей NET на ранней стадии и, таким образом, способствуя их более успешному лечению.

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Защити себя – симптомы NET

Хотя опухоли NET чрезвычайно трудно диагностируемы, существуют некоторые симптомы, на которые усиленное внимание может обратить как сам человек, так и семейный врач:

частый стул (диарея) 5-7 раз в день;

неконтролируемая потеря веса;

покраснение лица;

прогрессирующая слабость, одышка при физической нагрузке, а также в состоянии покоя;

снижение уровня глюкозы в крови без медицинских обоснований.

Если вы заметили какой-то или какие-то из упомянутых выше симптомов у себя или своих близких, необходимо немедленно обратиться к семейному врачу или эндокринологу.

Символ NET – зебра

В качестве символа NET была выбрана зебра, ведь как не бывает зебр с одинаковыми полосками, так не бывает и одинаковых случаев опухолей NET. Зебра стала символом NET, чтобы не только побудить врачей задуматься об общих симптомах разных опухолей NET, но и напомнить афоризм, который приводят в случае постановки неправильного диагноза этой опухоли:

"Услышав топот, то не всегда следует думать, что это конь – фактически это может быть и зебра".