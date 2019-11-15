Топ-модель узнала о своей беременности только во время родов

Телеканал 7news сообщает, что девушка спокойно работала, принимала противозачаточные таблетки. У неё не вырос живот, никаких недомоганий или изменений в организме не чувствовалось.

Во время родов австралийка находилась в ванной, собиралась на работу. Вдруг ей стало нехорошо, Эрин начала кричать. Очень быстро у нее родился ребёнок. Парень модели вызвал медиков. У малышки были констатированы проблемы с дыханием. Медики подоспели во время и спасли ребенка.

Согласно словам врачей, у Эрин произошла крайне редкая скрытая беременность. Такое происходит один раз на несколько тысяч. Родители дали дочери имя Айла.

Позднее модель сделала публикацию на своей странице в Instagram, где девушка с супругом обнимает новорожденного ребёнка.