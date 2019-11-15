Топ-модель узнала о своей беременности только во время родов

Модель из Австралии Эрин Лангмейд "случайно" родила малыша, когда ей стало плохо в ванной. Только тогда она и узнала о том, что беременна, пишет The Sun.
Телеканал 7news сообщает, что девушка спокойно работала, принимала противозачаточные таблетки. У неё не вырос живот, никаких недомоганий или изменений в организме не чувствовалось.
Во время родов австралийка находилась в ванной, собиралась на работу. Вдруг ей стало нехорошо, Эрин начала кричать. Очень быстро у нее родился ребёнок. Парень модели вызвал медиков. У малышки были констатированы проблемы с дыханием. Медики подоспели во время и спасли ребенка.
Согласно словам врачей, у Эрин произошла крайне редкая скрытая беременность. Такое происходит один раз на несколько тысяч. Родители дали дочери имя Айла.
Позднее модель сделала публикацию на своей странице в Instagram, где девушка с супругом обнимает новорожденного ребёнка.
"Самая тяжелая неделя в нашей жизни, ты моя скала. А теперь ты, Айла", — подписала снимок Эрин.