При странных обстоятельствах найдены мертвыми московская рок-певица и ее мать

Бывшая солистка московской рок-группы "Маневры" Надира Садыкова была найдена мертвой вместе со своей матерью. Об этом пишет портал "Московский комсомолец".
Известно, что тела женщин там пролежали не один месяц.
14 ноября тревогу забил дядя артистки Рафкат. 70-летний мужчина обратился в полицию. Он долгое время пытался дозвониться до родных, но телефоны не отвечали. Двери квартиры тоже никто не открывал. Родственник вспомнил, что последний раз видел Надиру и ее мать четыре месяца назад.
Сотрудники правоохранительных органов взломали двери в квартиру, где и обнаружили тела женщин. Оба трупа были помещены в ванную комнату. На шее певицы была веревка. На первый взгляд можно было определить, что женщин убили несколько месяцев назад. Начала экспертиза, идет следствие.
Дядя Надиры рассказал, что женщины жили вместе. 44-летняя Надира раньше пела в группе "Маневры", с 2014 года постоянного заработка у женщины не было.
Рок-группа "Маневры" известна ценителям российского рока. Сначала коллектив играл поп-экстрим и разогревал "Мастер". Позже они появились в эфире "Нашего Радио". Последние годы группа не выступала.