При странных обстоятельствах найдены мертвыми московская рок-певица и ее мать

Известно, что тела женщин там пролежали не один месяц.

14 ноября тревогу забил дядя артистки Рафкат. 70-летний мужчина обратился в полицию. Он долгое время пытался дозвониться до родных, но телефоны не отвечали. Двери квартиры тоже никто не открывал. Родственник вспомнил, что последний раз видел Надиру и ее мать четыре месяца назад.

Сотрудники правоохранительных органов взломали двери в квартиру, где и обнаружили тела женщин. Оба трупа были помещены в ванную комнату. На шее певицы была веревка. На первый взгляд можно было определить, что женщин убили несколько месяцев назад. Начала экспертиза, идет следствие.

Дядя Надиры рассказал, что женщины жили вместе. 44-летняя Надира раньше пела в группе "Маневры", с 2014 года постоянного заработка у женщины не было.