Пт, 15.11.2019
Мода, она как делится? Сначала - это ужасно, потом - шокирует, через время - вроде ничего, затем - носят все, и вот - старомодное. Я, конечно, в первый отряд не попаду - нет таких возможностей. Но во второй-третий хочется. Лена, очень яркая жительница Юрмалы

Венеция ушла под воду: знаменитые объекты, пострадавшие от наводнения

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник, 12 ноября, в Венеции началось наводнение. Уровень воды достиг наивысшего уровня за последние 50 лет. Поднявшись на рекордные 1,87 м, вода затопила и самые знаменитые туристические объекты. Потери достигают миллионов евро, пишет The Washington Post. 

В четверг, 14 ноября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в затопленной Венеции. Также правительство выделило 20 млн евро на немедленные работы в городе. 

Тем временем, ожидается новая волна наводнения, уровень воды прогнозируется в 1,5 метра. 

Несмотря ни на что, туристы продолжают посещать достопримечательности в городе - только теперь - в длинных сапогах, чтобы не промочить ноги.

The Washington Post собрал семь знаменитых туристических объектов в Венеции, затронутых наводнением. 

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