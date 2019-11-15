Венеция ушла под воду: знаменитые объекты, пострадавшие от наводнения

Во вторник, 12 ноября, в Венеции началось наводнение. Уровень воды достиг наивысшего уровня за последние 50 лет. Поднявшись на рекордные 1,87 м, вода затопила и самые знаменитые туристические объекты. Потери достигают миллионов евро, пишет The Washington Post.
В четверг, 14 ноября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в затопленной Венеции. Также правительство выделило 20 млн евро на немедленные работы в городе.
Тем временем, ожидается новая волна наводнения, уровень воды прогнозируется в 1,5 метра.
Несмотря ни на что, туристы продолжают посещать достопримечательности в городе - только теперь - в длинных сапогах, чтобы не промочить ноги.
The Washington Post собрал семь знаменитых туристических объектов в Венеции, затронутых наводнением.