Венеция ушла под воду: знаменитые объекты, пострадавшие от наводнения

В четверг, 14 ноября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в затопленной Венеции. Также правительство выделило 20 млн евро на немедленные работы в городе.

Несмотря ни на что, туристы продолжают посещать достопримечательности в городе - только теперь - в длинных сапогах, чтобы не промочить ноги.