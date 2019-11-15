Названа дата встречи Зеленского и Путина в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 ноября, провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, со ссылкой на офис президента Украины сообщает Korrespondent.net.
"Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - позже", - говорится в сообщении.
Ранее дату нормандской встречи сообщили СМИ со ссылкой на администрацию Макрона. По их данным, саммит состоится в Париже.
Как сообщалось ранее, по итогам последней встречи в Минске украинская сторона заявила, что в ходе заседания были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки.
Ранее в Кремле допустили, что встреча нормандской четверки может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались.
"Нормандская четверка" - группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.