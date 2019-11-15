Названа дата встречи Зеленского и Путина в нормандском формате

"Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - позже", - говорится в сообщении.

Ранее дату нормандской встречи сообщили СМИ со ссылкой на администрацию Макрона. По их данным, саммит состоится в Париже.

Как сообщалось ранее, по итогам последней встречи в Минске украинская сторона заявила, что в ходе заседания были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки.

Ранее в Кремле допустили, что встреча нормандской четверки может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались.