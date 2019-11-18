Латвия отметила 101-ю годовщину! Все самое важное глазами TVNET

Днем в Риге состоялся парад Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО. В параде приняли участие около 1500 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов.

Командовал парадом командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник Сандрис Гаугерс, а приняли парад президент Эгил Левитс, министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

В параде также приняли участие военнослужащие сил союзников Латвии по НАТО - Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США.

Галерея: Парад Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО

На параде Эгил Левитс заявил, что каждое поколение должно быть готово защитить свое государство и выиграть собственную битву за Латвию.

Он подчеркнул, что свободное и независимое государство - главная ценность, которое сегодняшнее латвийское общество получило от предыдущих поколений и оставит его в наследство будущим поколениям.

"Нашему поколению дана возможность оставить сильную и безопасную Латвию нашим детям и внукам. Это возможность, которую первое столетие существования Латвии нашим предкам не предоставило", - сказал Левитс.

Вечером по Риге прошло факельное шествие. Это выглядело по-настоящему впечатляюще.

Галерея: Факельное шествие в Риге

В 20.00 началось торжественное мероприятие у памятника Свободы, где к народу Латвии снова обратился президент Эгил Левитс. На этот раз президент отметил:

"Мы вместе вступили во второе столетие нашего государства. История каждой семьи, каждого поколения уходит корнями в прошлое столетие и продолжится в следующем. Латвийское государство дает стержень и понимание общего прошлого, настоящего и будущего латвийской нации. Во втором столетии нашего государства мы будем жить в мире, который начинаем создавать сегодня. Каким он будет?" - сказал президент.

По словам Левитса, это зависит от того, насколько "смелы наши мечты и настойчивы наши действия.

Насколько мы внимательны, вслушиваясь в будущее и не размениваясь по мелочам. Насколько целенаправленно мы направим свои силы на продолжение и развитие Латвийского государства и народа в будущем, общее благо нашего общества и, следовательно, полноценную жизнь каждого отдельного человека".

Видео: Речь Эгила Левитса у памятника Свободы

Завершилось празднование по традиции коллективным исполнением гимна на набережной 11 ноября и салютом.

Галерея: Праздничный салют на набережной

Видео: Праздничный салют на набережной