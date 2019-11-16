По поводу советской архитектуры имеются совершенно разные мнения - некоторые свято считают, что в советские годы создавались выдающиеся здания, которые не может превзойти ни один современный архитектор, но у других об этих серых бетонных постройках сложилось совершенно противоположное мнение. Несмотря на то, что в Латвии не создавали столь необычных и абстрактных построек как в других странах бывшего СССР, все-таки и в нашей стране можно найти шедевры, заставляющие задуматься - зачем?