В Париже снова протесты: бьют витрины, поджигают автомобили

Радикалы поджигали автомобили, разбивали витрины магазинов и строили баррикады. В полиции сообщили о "систематических нападениях на сотрудников правоохранительных органов и пожарных", пишет Deutsche Welle.

Полиция Франции заранее приняла меры - в субботу были закрыты многие станции метро и наложен запрет на демонстрации на Елисейских полях и других центральных улицах.

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эммануэля Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.