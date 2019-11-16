Сб, 16.11.2019
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В Париже снова протесты: бьют витрины, поджигают автомобили
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Протесты в Париже. 16 ноября 2019 года.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В субботу, 16 ноября, в Париже прошли акции в честь годовщины с начала выступлений движения "желтые жилеты". В результате столкновений протестующих с полицией были задержаны более 100 человек.

Радикалы поджигали автомобили, разбивали витрины магазинов и строили баррикады. В полиции сообщили о "систематических нападениях на сотрудников правоохранительных органов и пожарных", пишет Deutsche Welle.

Как отмечает dpa, в последнее время движение "желтые жилеты" массово теряют сторонников, главным образом, из-за радикализма своих представителей.

В ходе субботних беспорядков лишь немногие надели желтые жилеты - большинство предпочитало просто скрывать свои лица.

Полиция Франции заранее приняла меры -  в субботу были закрыты многие станции метро и наложен запрет на демонстрации на Елисейских полях и других центральных улицах.

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эммануэля Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

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