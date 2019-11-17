Более 19 часов в небе: австралийский лайнер совершил самый долгий перелет в истории

Во время этого полета было использовано примерно 100 тонн топлива, а находящиеся в самолете пассажиры увидели два разных рассвета.

Рейс QF7879 был испытательным полетом, в путь из Великобритании в Австралию отправились около 50 человек - сотрудники Qantas Airways, самые постоянные пассажиры авиакомпании и несколько журналистов.

В ходе этого полета был использован новый самолет 787-9 Dreamliner компании Boeing.

ФОТО: EPA/Scanpix

Этот рейс оказался длиннее испытательного полета, проведенного несколько дней назад. Тогда был совершен прямой перелет из Нью-Йорка в Сидней, было преодолено расстояние в 16 200 километров.

Рейс и из Нью-Йорка, и из Лондона, авиакомпания совершила, осуществляя "Проект Рассвет", целью которого является введение регулярных прямых полетов Сидней-Лондон и Сидней-Нью-Йорк до 2022 года.

Все пассажиры находились под тщательным наблюдением - была собрана информация об их привычках сна, перемещении по самолету, трате продовольствия и использовании развлекательных услуг лайнера.

Эту информацию позже проанализирует Отдел медицинских исследований Сиднейского университета, чтобы выяснить, как длительные перелеты влияют на состояние и биологические часы человека.

В свою очередь ученые из Мельбурнского университета проанализируют, как такие перелеты влияют на пилотов и членов экипажа самолета.

Также ряд данных будет обобщен и передан авиационному регулятору Австралии, а Qantas Airways попытается получить лицензию на регулярное проведение полетов по обоим упомянутым маршрутам.

ФОТО: EPA/Scanpix

"Это тестовые полеты, которые проводятся для того, чтобы заверить регулятора и, чтобы мы сами были уверены в том, что Qantas может совершать эти рейсы абсолютно безопасно,” - сообщил исполнительный директор Qantas Airways Алан Джойс.

Если разрешение будет получено, Qantas Airways планирует использовать на этих рейсах экономичные самолеты следующего поколения, что позволит проводить более продолжительные полеты без дополнительной заправки.

Qantas Airways уже обратилась к Boeing и его европейскому конкуренту Airbus за предложениями по доставке соответствующих воздушных судов уже в 2022 году.

Qantas Airways проводит такие длительные испытания для отрасли коммерческих авиалиний в трудное время, поскольку международное сообщество все чаще оказывает давление на авиакомпании с целью уменьшения загрязнения, которое они производят.

Это не первый случай, когда Qantas Airways совершает прямой рейс из Великобритании в Австралию. Такой полет был совершен в 1989 году, но в то время использовался специально приспособленный самолет с минимальным внутренним пространством, что позволяло заправку лайнера максимальным количеством топлива.