В сети появилась петиция с просьбой не взвешивать котов и собак перед посадкой в самолет

"Мы живем в современном обществе, в котором путешествия стали нормой. Домашние животные имеют право перемещаться со своей семьей в комфортных условиях. Поэтому важно внести поправку в "Воздушный кодекс Российской Федерации", запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолета", — говорится в петиции.

Авторы петиции уверены, что вес не может использоваться при объективной оценке габаритов питомца, поскольку вес зверя зависит от особенностей телосложения и мышечной массы, а не только от размеров.

"Какая разница, весит кот 8 или 10 кг, какая разница, весит бульдог 7 или 11 кг, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полет. Вес животного не влияет на комфортный полет пассажиров", — пишут авторы петиции.

Кроме того в качестве примера приводится американская авиакомпания Southwest Airlines, требующая придерживаться только параметров переноски. На вес животного авиакомпания внимание не обращает. Между тем в авиакомпании Delta нет ограничений ни по размерам переноски, ни по весу.

"Питомцам важно быть рядом с хозяином на протяжении всего полета. Именно так они будут действительно чувствовать себя в безопасности", — указано в петиции.