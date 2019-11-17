Звезда шоу "Битва экстрасенсов" перенесла 298 операций

Финалистка 16 сезона программы "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова пришлось ехать в Германию на лечение. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Ясновидящая рассказывала, что каждые три-четыре месяца ей необходимо ложиться в больницу для операций на горле. Николь признается, что до конца вылечить ее нельзя, поэтому она вынуждена ложиться под нож до конца жизни.
"Сбилась я со счета операций еще полтора года назад. Сейчас посчитала по выпискам - сегодня была 298! Да-да, человек существо выносливое, может пережить 298 операций и даже жить при этом", - отмечает Кузнецова.
На все операции Николь ездит вместе с супругом Александром Садоковым. Муж всегда находится с ней рядом и оказывает ей огромную поддержку.
"Я болею всю жизнь, и вот уже на протяжении 33 лет мне делают операции. Без них я не могу дышать. Голоса нет, не было и не будет. Никогда. Я не делаю операции, чтобы он был громче. Это невозможно", - признается она.
Звезда шоу опровергает слухи о том, что она якобы притворяется. Что касается оплаты операций, она уверена, что ее сверхспособности покроют расходы. Николь также перенесла две клинические смерти. Первая произошла, когда ей был всего год, а вторая - в шесть лет. Кузнецова отмечает, что это и стало причиной ее экстрасенсорных способностей.
Примечательно, что сразу после очередной операции в Германии она приняла участие в проекте "Последний герой. Актеры против экстрасенсов".