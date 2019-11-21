Михаил Галустян выпустил видеоклип и собрал четыре миллиона просмотров

Российский шоумен и комедийный актер Михаил Галустян выпустил свой дебютный клип, в котором перевоплотился в горячего восточного мужчину.
Песня называется "Хочу тибя любицца". За неделю ролик набрал почти 4,5 млн просмотров.
На кадрах известный комик предстает в образе горячего восточного мужчины - Супер Жорика.
Зрители увидят много леопардового принта и комичных ситуаций в духе Галустяна.
Поклонники неоднозначно восприняли перевоплощение артиста.
"Этому может быть только одно объяснение: на съёмках "Алкоголички" Пирожков укусил Галустяна", - написал пользователь под ником Лада Лана.
Стоит отметить, что клип собрал 110 тысяч лайков и всего 17 тысяч дизлайков.