Чт, 21.11.2019
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Михаил Галустян выпустил видеоклип и собрал четыре миллиона просмотров

Михаил Галустян

ФОТО: https://www.instagram.com/m_galustyan

Российский шоумен и комедийный актер Михаил Галустян выпустил свой дебютный клип, в котором перевоплотился в горячего восточного мужчину. 

Песня называется "Хочу тибя любицца". За неделю ролик набрал почти 4,5 млн просмотров.

На кадрах известный комик предстает в образе горячего восточного мужчины - Супер Жорика.

Зрители увидят много леопардового принта и комичных ситуаций в духе Галустяна. 

Поклонники неоднозначно восприняли перевоплощение артиста. 

"Этому может быть только одно объяснение: на съёмках "Алкоголички" Пирожков укусил Галустяна", - написал пользователь под ником Лада Лана. 

Стоит отметить, что клип собрал 110 тысяч лайков и всего 17 тысяч дизлайков. 

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