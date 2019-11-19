Откровение первой леди Украины: "Для уединения осталась ванная комната"
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена дала большое интервью изданию Vogue UA, в котором откровенно рассказала о том, как изменилась ее жизнь с обретением статуса первой леди страны.
Еще не так давно Елена Зеленская была просто женой известного шоумена, юмориста и актера, а с мая этого года стала первой леди Украины.
В девичестве девушка носила фамилию Кияшко, а с Зеленским они учились в параллельных классах в школе, однако влюбился Владимир в нее гораздо позже.
Елена получила образование архитектора, но, по ее словам, никогда не работала по специальности. У нее тогда был возлюбленный, но она выбрала Владимира.
"Он привлек меня порядочностью, интеллигентностью и остроумием - мне никогда с ним не было скучно!"
- в свое время цитировало Елену украинское издание "Факты".
Влюбленные поженились только через восемь лет отношений. "Мы не жили с Владимиром вместе до свадьбы.
Мы восемь лет встречались, виделись, а жили каждый со своими родителями. Много наших друзей тоже так себя вели. Мы были молоды и не стремились быстрее пожениться",
Их свадьба состоялась в 2003 году. В 2004 году у пары родилась дочь Александра, а в 2013-м - сын Кирилл.
Сегодня, будучи в новом статусе, Елена Зеленская признается, что она непубличный человек, но, несмотря на это, "нашла для себя в этом плюсы": " Новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать, - говорит Елена. - Не могу сказать, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Но я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени.
Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере.
Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них - возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам.
Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду".
Зеленские стараются сохранить привычный образ жизни Александры и Кирилла: "Пусть сами выбирают, как им жить. Старшая дочь, Саша, правда, уже снималась в кино, но я надеюсь, что дальше она в этой сфере не пойдет. У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство - играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе излишнего внимания".
На вопрос о том, изменилась ли ее жизнь после инаугурации, Елена отвечает: "Жизнь - нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна.
Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили - я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната.
Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо".
К своему новому статусу Елена отнеслась прагматично, хотя поначалу были разные мысли. Общественная нагрузка - личный выбор первой леди Украины:
"Я могла бы и дальше жить привычной жизнью без официальных обязательств, лишних проблем и информационных атак, но захотела поддержать мужа
- ему непросто эмоционально и нужен человек, который будет рядом, в том числе и физически: например, стоять рука об руку во время официальных визитов, позируя фотографам со всего мира, и не портить кадр".
Главное преимущество своего статуса Зеленская формулирует так: "У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников.
Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу".
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