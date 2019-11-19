Откровение первой леди Украины: "Для уединения осталась ванная комната"

Еще не так давно Елена Зеленская была просто женой известного шоумена, юмориста и актера, а с мая этого года стала первой леди Украины.

В девичестве девушка носила фамилию Кияшко, а с Зеленским они учились в параллельных классах в школе, однако влюбился Владимир в нее гораздо позже.

Елена получила образование архитектора, но, по ее словам, никогда не работала по специальности. У нее тогда был возлюбленный, но она выбрала Владимира.

"Он привлек меня порядочностью, интеллигентностью и остроумием - мне никогда с ним не было скучно!"

- в свое время цитировало Елену украинское издание "Факты".

Влюбленные поженились только через восемь лет отношений. "Мы не жили с Владимиром вместе до свадьбы.

Мы восемь лет встречались, виделись, а жили каждый со своими родителями. Много наших друзей тоже так себя вели. Мы были молоды и не стремились быстрее пожениться",

Их свадьба состоялась в 2003 году. В 2004 году у пары родилась дочь Александра, а в 2013-м - сын Кирилл.

Сегодня, будучи в новом статусе, Елена Зеленская признается, что она непубличный человек, но, несмотря на это, "нашла для себя в этом плюсы": " Новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать, - говорит Елена. - Не могу сказать, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Но я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени.

Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере.

Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них - возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам.

Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду".

Зеленские стараются сохранить привычный образ жизни Александры и Кирилла: "Пусть сами выбирают, как им жить. Старшая дочь, Саша, правда, уже снималась в кино, но я надеюсь, что дальше она в этой сфере не пойдет. У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство - играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе излишнего внимания".