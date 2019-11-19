Юрий Соломин доставлен в больницу в тяжелом состоянии

СМИ сообщают, что медиков вызвал сам артист, поскольку у него несколько дней держалась высокая температура.

Юрий Мефодьевич родной брат Виталия Соломина (исполнитель роли доктора Ватсона в "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона") с 1998 года руководит Государственным академическим Малым театром. На его его счету более 50 ролей в кино и театре. Самые популярные картины с его участием: "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "Московская сага", "Летучая мышь" и другие.