Члену правления РСЛ грозит уголовное преследование за отрицание оккупации

В VDD сообщили, что служба призвала начать уголовное преследование некоего гражданина Латвии за публичное отрицание оккупации страны и восхваление военных преступлений СССР.

Отмечается, что упомянутое лицо 17 июня, в День памяти оккупации Латвийской республики, на своей странице в Facebook опубликовало "поздравление с праздником".

По оценке VDD, автор записи, селективно отобрав и интерпретировав в своих интересах исторические события, отрицал оккупацию Латвии, которая началась 17 июня 1940 года.

Упомянутое лицо интерпретировало трагичное для Латвии и ее народа событие как благоприятное для жителей.

За публичное восхваление, отрицание, оправдание военных преступлений СССР в отношении Латвии и ее жителей или грубое пренебрежение этими историческими фактами закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.

Дело передано в прокуратуру Рижского суда, которая должна в ближайшее время решить, предъявить ли Филею обвинения.