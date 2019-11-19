Вт, 19.11.2019
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Члену правления РСЛ грозит уголовное преследование за отрицание оккупации

Член правления РСЛ Александр Филей.

ФОТО: facebook.com/odessamatj

Служба госбезопасности (VDD) призвала прокуратуру начать уголовное преследование члена правления "Русского союза Латвии" (РСЛ) Александра Филея за отрицание оккупации Латвии, свидетельствует информация в распоряжении агентства LETA. 

В VDD сообщили, что служба призвала начать уголовное преследование некоего гражданина Латвии за публичное отрицание оккупации страны и восхваление военных преступлений СССР. 

Отмечается, что упомянутое лицо 17 июня, в День памяти оккупации Латвийской республики, на своей странице в Facebook опубликовало "поздравление с праздником".

По оценке VDD, автор записи, селективно отобрав и интерпретировав в своих интересах исторические события, отрицал оккупацию Латвии, которая началась 17 июня 1940 года.

Упомянутое лицо интерпретировало трагичное для Латвии и ее народа событие как благоприятное для жителей. 

За публичное восхваление, отрицание, оправдание военных преступлений СССР в отношении Латвии и ее жителей или грубое пренебрежение этими историческими фактами закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф. 

Дело передано в прокуратуру Рижского суда, которая должна в ближайшее время решить, предъявить ли Филею обвинения. 

Ранее сообщалось, что VDD начала уголовный процесс против Филея в связи с его публикацией в фейсбуке, где он поздравляет читателей с годовщиной 17 июня 1940 года - датой, когда "советская армия освободила Латвию от диктаторского режима". Стоит отметить, что члены РСЛ и ранее фигурировали в уголовных процессах VDD. 

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