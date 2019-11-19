Члену правления РСЛ грозит уголовное преследование за отрицание оккупации

Служба госбезопасности (VDD) призвала прокуратуру начать уголовное преследование члена правления "Русского союза Латвии" (РСЛ) Александра Филея за отрицание оккупации Латвии, свидетельствует информация в распоряжении агентства LETA.
В VDD сообщили, что служба призвала начать уголовное преследование некоего гражданина Латвии за публичное отрицание оккупации страны и восхваление военных преступлений СССР.
Отмечается, что упомянутое лицо 17 июня, в День памяти оккупации Латвийской республики, на своей странице в Facebook опубликовало "поздравление с праздником".
По оценке VDD, автор записи, селективно отобрав и интерпретировав в своих интересах исторические события, отрицал оккупацию Латвии, которая началась 17 июня 1940 года.
Упомянутое лицо интерпретировало трагичное для Латвии и ее народа событие как благоприятное для жителей.
За публичное восхваление, отрицание, оправдание военных преступлений СССР в отношении Латвии и ее жителей или грубое пренебрежение этими историческими фактами закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.
Дело передано в прокуратуру Рижского суда, которая должна в ближайшее время решить, предъявить ли Филею обвинения.
Ранее сообщалось, что VDD начала уголовный процесс против Филея в связи с его публикацией в фейсбуке, где он поздравляет читателей с годовщиной 17 июня 1940 года - датой, когда "советская армия освободила Латвию от диктаторского режима". Стоит отметить, что члены РСЛ и ранее фигурировали в уголовных процессах VDD.