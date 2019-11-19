Историк-убийца Олег Соколов пытался покончить с собой

Обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов действительно пытался совершить самоубийство, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Почуева.
"Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД", - заявил адвокат.
В то же время Почуев опроверг сообщения СМИ о том, что попытка самоубийства произошла в ходе следственного эксперимента. По его словам, Соколов пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
Отметим, что 18 ноября телеграм-канал "Mash на Мойке" сообщил, что Олег Соколов пытался совершить самоубийство во время следственного эксперимента в своей квартире.
По информации СМИ, когда с историка сняли наручники, он схватил нож, но оружие выбил полицейский.
Контекст:
- Бывшего доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова обвиняют в убийстве своей бывшей студентки Анастасии Ещенко, с которой у него был роман.
- Историк признался, что четыре раза выстрелил в женщину из обреза, а затем расчленил ее тело.
- Олега Соколова арестовали 11 ноября, на суде он сказал, что раскаивается, а ранее написал явку с повинной.
- По словам обвиняемого, у них с девушкой произошел конфликт из-за того, что она "начала беситься" при упоминании его детей.
Галерея: Задержанный историк Олег Соколов