Вт, 19.11.2019
Мне кажется, люди испугались и не пошли на этот фильм. Они решили, что будет слишком сильная чернуха. Юрис Курсиетис, режиссер фильма "Олег"

Историк-убийца Олег Соколов пытался покончить с собой

ФОТО: AFP/SCANPIX

Обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов действительно пытался совершить самоубийство, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Почуева.

"Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД", - заявил адвокат.

В то же время Почуев опроверг сообщения СМИ о том, что попытка самоубийства произошла в ходе следственного эксперимента. По его словам, Соколов пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. 

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Отметим, что 18 ноября телеграм-канал "Mash на Мойке" сообщил, что Олег Соколов пытался совершить самоубийство во время следственного эксперимента в своей квартире.

По информации СМИ, когда с историка сняли наручники, он схватил нож, но оружие выбил полицейский.

Контекст:

  • Бывшего доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова обвиняют в убийстве своей бывшей студентки Анастасии Ещенко, с которой у него был роман.
  • Историк признался, что четыре раза выстрелил в женщину из обреза, а затем расчленил ее тело.
  • Олега Соколова арестовали 11 ноября, на суде он сказал, что раскаивается, а ранее написал явку с повинной.
  • По словам обвиняемого, у них с девушкой произошел конфликт из-за того, что она "начала беситься" при упоминании его детей.

"Медуза"

Галерея: Задержанный историк Олег Соколов 

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