В бронежилете и каске: как историка-расчленителя везли на следственный эксперимент

В мероприятии принял участие обвиняемый в совершении преступления - доцент Олег Соколов. Его вывели в каске и бронежилете.

Как сообщил корреспондент петербургского издания "Фонтанка", около двух часов дня Олега Соколова вывели из его дома №82 по набережной реки Мойки.

Историк был в плотном окружении из сотрудников полиции. Таким образом следствие решило обезопасить фигуранта одного из самых громких уголовных дел последнего времени — на Соколова надели каску и бронежилет.

Впрочем, увидеть его многочисленные зеваки почти не могли из-за плотного кольца полиции.

Сначала группа подошла к набережной Мойки — там доцент, по всей видимости, рассказал, как избавлялся от отчлененных частей тела.

Отмечается, что в разные точки набережной арестованного перемещали на машине. Историк и следователи также спускались по ступеням к реке. Соколов показал в том числе, как топил руки возлюбленной.

Напомним, их нашли в рюкзаке доцента, когда его доставили в больницу.