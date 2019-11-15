В бронежилете и каске: как историка-расчленителя везли на следственный эксперимент

В пятницу, 15 ноября, на набережной реки Мойки, где нашли части тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, был проведен следственный эксперимент.
В мероприятии принял участие обвиняемый в совершении преступления - доцент Олег Соколов. Его вывели в каске и бронежилете.
Как сообщил корреспондент петербургского издания "Фонтанка", около двух часов дня Олега Соколова вывели из его дома №82 по набережной реки Мойки.
Историк был в плотном окружении из сотрудников полиции. Таким образом следствие решило обезопасить фигуранта одного из самых громких уголовных дел последнего времени — на Соколова надели каску и бронежилет.
Впрочем, увидеть его многочисленные зеваки почти не могли из-за плотного кольца полиции.
Сначала группа подошла к набережной Мойки — там доцент, по всей видимости, рассказал, как избавлялся от отчлененных частей тела.
Отмечается, что в разные точки набережной арестованного перемещали на машине. Историк и следователи также спускались по ступеням к реке. Соколов показал в том числе, как топил руки возлюбленной.
Напомним, их нашли в рюкзаке доцента, когда его доставили в больницу.
Контекст:
В Санкт-Петербурге 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова — у него был рюкзак с двумя отпиленными женскими руками. Позже выяснилось, что Соколов убил свою бывшую 24-летнюю студентку, на которой собирался жениться. 11 ноября Соколова арестовали на два месяца.