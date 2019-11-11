Пн, 11.11.2019
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  • Опубликовано видео момента, как в Петербурге профессор выбрасывает в реку части тела студентки
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Опубликовано видео момента, как в Петербурге профессор выбрасывает в реку части тела студентки

ФОТО: Ekrānuzņēmums

На прошедших выходных мир потрясла новость о безжалостном убийстве в Санкт-Петербурге - 63-летний историк Олег Соколов убил и расчленил свою бывшую студентку, с которой, скорее всего, его связывали не только профессиональные отношения. Сейчас в Twitter появилось видео, на котором видно, как профессор выбрасывает в реку части тела студентки.

Как видно на видео, мужчина направляется в сторону канала реки Мойка. Дойдя до защитных барьеров, он перебрасывает через них два мешка, в которых, скорее всего, находится расчлененное тело студентки.

На кадрах видно, что Соколов выбрасывал пакеты в воду несколько раз. Первый раз его заметил случайный прохожий, поэтому доцент ждал, пока тот уйдёт и только потом выбросил пакет. Впрочем, полностью избежать прохожих он не смог - после первого выброшенного мешка мимо проехал велосипедист.

Как уже сообщалось, полиция нашла в квартире Соколова части тела 24-летней Анастасии Ещенко и окровавленную пилу. Адвокат допускает, что Соколов момент преступления был в состоянии стресса или эмоциональной нестабильности. 

Предположительно, Соколов случайно упал в Мойку, когда в состоянии алкогольного опьянения пытался освободиться от отчленённых рук убитой. После убийства, согласно информации 47news, Соколов собирался совершить самоубийство в мундире Наполеона у Петропавловской крепости.

Историк уже признался в убийстве.

Соколова называют отличным ученым и вспыльчивым человеком. 

"Он великолепный специалист по эпохе Наполеона. На лекциях переходил на французский, пародировал Наполеона и его генералов. Мог голос повысить сильно.

Все к нему относились как к фрику, который полностью в своей теме", - рассказал "Фонтанке" студент Соколова Федор Данилов.

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