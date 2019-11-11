Опубликовано видео момента, как в Петербурге профессор выбрасывает в реку части тела студентки

Как видно на видео, мужчина направляется в сторону канала реки Мойка. Дойдя до защитных барьеров, он перебрасывает через них два мешка, в которых, скорее всего, находится расчлененное тело студентки.

На кадрах видно, что Соколов выбрасывал пакеты в воду несколько раз. Первый раз его заметил случайный прохожий, поэтому доцент ждал, пока тот уйдёт и только потом выбросил пакет. Впрочем, полностью избежать прохожих он не смог - после первого выброшенного мешка мимо проехал велосипедист.

СМИ опубликовали видео, на котором, предположительно, Олег Соколов выбрасывает в воду останки тела убитой девушки. На кадрах видно, что доцент СПбГУ дважды выбрасывал в воду пакеты, которые два дня ищут водолазы https://t.co/Ho8PfXrFS3 pic.twitter.com/9MbvawGWxT — TJ (@tjournal) 11 ноября 2019 г.

Как уже сообщалось, полиция нашла в квартире Соколова части тела 24-летней Анастасии Ещенко и окровавленную пилу. Адвокат допускает, что Соколов момент преступления был в состоянии стресса или эмоциональной нестабильности.

Предположительно, Соколов случайно упал в Мойку, когда в состоянии алкогольного опьянения пытался освободиться от отчленённых рук убитой. После убийства, согласно информации 47news, Соколов собирался совершить самоубийство в мундире Наполеона у Петропавловской крепости.

Историк уже признался в убийстве.

Соколова называют отличным ученым и вспыльчивым человеком.

"Он великолепный специалист по эпохе Наполеона. На лекциях переходил на французский, пародировал Наполеона и его генералов. Мог голос повысить сильно.