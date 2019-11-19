Признание вора: семь мест, на которые домушники обращают особое внимание

Портал House Beautiful поговорил с бывшим заключенным, вором Майклом Фрейзером, и выяснил, как домушники подбирают самых подходящих жертв для ограбления.

Выставленное на показ добро

Если в жилье нет занавесок, в темное время суток, когда помещения подсвечены, злоумышленники через окно могут присмотреть все предметы и вещи, которые могут быть пригодными, ценными или легко продаваемыми.

Календари на стенах

Также как и предметы, воры через окно могут исследовать и календари, размещенные напротив окна под таким углом, что любой прохожий может ознакомиться с планами обитателей дома.

Тоже самое относится и к календарям в социальных сетях, в которых отмечают мероприятия для посещения - пока жители дома планируют поездки и развлечения, преступники планируют, как обнести их дом.

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Почтовые ящики

К сожалению, многие по-прежнему продолжают бросать ключ от входной двери в почтовый ящик. Воры благодарны.

Социальные сети

К сожалению, наше время открыло еще одну прекрасную возможность для воров - они могут отслеживать своих жертв в социальных сетях и предполагать, когда жители дома вернутся.

Такие беззаботные "выходки" как хвастовство поездкой, посещением концерта или фотографиями из самолета - выгодная информация для потенциальных воров вашего жилья, которые спокойно могут отправиться на свои делишки.

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Охранная система

Глядя на системы безопасности, коды, сигналы тревоги и понимая, что они грязные и нетронутые, любой вор поймет, что его пытаются припугнуть бутафорией. То же самое касается систем с потертым кодом - даже ребенок сможет угадать код, если некоторые из его кнопок стерты.

Ванная комната

Если вы моетесь, выключая свет во всех остальных комнатах, есть шанс, что вор посетит дом, пока вы наслаждаетесь водными процедурами в ванной. Чтобы сохранить покой на душе, когда вы отправляетесь в ванну, включите свет в других комнатах.

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Двойной затвор