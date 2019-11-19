Финляндия решила сойти с поезда Rail Balticа

Финские СМИ писали, что проведенное по заказу правительства исследование показало, что страны Балтии в недостаточной степени вовлечены в проект, пишет Rus.Postimees.

Советник Министерства транспорта и коммуникации Юха Парантайнен, который является представителем Финляндии в правлении RB Rail, сказал, что страна хочет в первую очередь сосредоточиться на национальных проектах.

По словам координатора проекта Rail Balticа при Министерстве экономики и коммуникаций Кристьяна Кауниссааре, Финляндия не отказалась от проекта окончательно, а лишь перенесла участие в нем на более позднее время.

По словам Кауниссааре, новому правительству Финляндии предстоит реализовать дорогостоящие железнодорожные проекты, которые были внесены в коалиционное соглашение.

"Поскольку речь идет о включенных в коалиционное соглашение крупных инвестициях, правительство решило, что в настоящее время Финляндия не будет присоединяться к совместному предприятию RB", - добавил Кауниссааре.

По оценке Кауниссааре, финны сохраняют интерес к проекту и по-прежнему следят за его реализацией.

"Финляндия представлена в совете RB Rail AS в качестве наблюдателя с самого первого дня проекта. Также финские министры подписали несколько деклараций, связанных с RB. Финляндия и Польша вместе с Еврокомиссией и тремя странами Балтии принимает участие в работе предприятия RB", - сказал координатор.