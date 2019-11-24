Храм баскетбола, пива и вечеринок: как старинные церкви получают новую жизнь
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В минувшие выходные в Риге прошел ежегодный фестиваль света Staro Rīga, который, как обычно, не оставил равнодушных среди гостей и жителей столицы.
Пока авторов одних световых инсталляций обвиняли в "пророссийском подтексте", а других - в употреблении легких наркотиков, лазерное шоу в Церкви Святого Петра, кажется, произвело настоящий фурор: очередь из желающих взглянуть на лазерную проекцию в столь необычном антураже не заканчивалась ни в один из трех дней мероприятия.
Русский TVNET, вдохновившись оригинальной идеей, сделал подборку самых смелых решений возвращения к жизни старинных церквей.