Вс, 24.11.2019
YouTube уже давно стал желтой прессой. Lee Kei, рижский блогер

Храм баскетбола, пива и вечеринок: как старинные церкви получают новую жизнь

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ФОТО: Instagram

В минувшие выходные в Риге прошел ежегодный фестиваль света Staro Rīga, который, как обычно, не оставил равнодушных среди гостей и жителей столицы. 

Пока авторов одних световых инсталляций обвиняли в "пророссийском подтексте", а других - в употреблении легких наркотиков, лазерное шоу в Церкви Святого Петра, кажется, произвело настоящий фурор: очередь из желающих взглянуть на лазерную проекцию в столь необычном антураже не заканчивалась ни в один из трех дней мероприятия.

Русский TVNET, вдохновившись оригинальной идеей, сделал подборку самых смелых решений возвращения к жизни старинных церквей.   

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