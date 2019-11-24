Храм баскетбола, пива и вечеринок: как старинные церкви получают новую жизнь

Пока авторов одних световых инсталляций обвиняли в "пророссийском подтексте", а других - в употреблении легких наркотиков, лазерное шоу в Церкви Святого Петра, кажется, произвело настоящий фурор: очередь из желающих взглянуть на лазерную проекцию в столь необычном антураже не заканчивалась ни в один из трех дней мероприятия.