У роддома в Даугавпилсе нашли девочку-подкидыша, теперь она живет в Сибири и сама хочет найти...

К добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу обратилась за помощью женщина, которая узнала, что воспитавшие ее родители ей не родные. Казалось бы, зачем ворошить прошлое? Тем более что

ей повезло - ее удочерили практически сразу после того, как родная мать подбросила новорожденную к роддому в Даугавпилсе.

Но, согласитесь, любой человек имеет право знать правду о своем рождении. Сегодня Танзиля Шевчук (после удочерения - Шангареева) живет в Сибири, у нее двое детей и внучка, и при этом, как выяснилось, уже много лет женщина безуспешно пытается узнать хоть что-то о своих биологических родителях.

Как подчеркивает Танзиля,

ни на какое наследство она не претендует и никаких корыстных целей не преследует. Просто хочет узнать свои корни...

Конечно, наша предыдущая история была гораздо интереснее, потому что к моменту публикации сестры-близняшки Люба и Вера уже нашли родных братьев и сестер по маме и узнали подробности из своего детства. К тому же нам удалось с ними связаться, ведь они по-прежнему живут в Латвии.

Тут же ситуация другая - лишь письмо, несколько архивных документов и то немногое, что все-таки со временем рассказала дочери ее приемная мама.

ФОТО: из личного архива Мартиньша Зиебергса

"Моя история на первый взгляд проста. В 1963 году меня подкинули к роддому в городе Даугавпилс. Потом меня удочерили Шангареева Лидия Федоровна 1925 г. р. и Шангареев Гайфулла Халимович 1927 г. р. Прошло достаточно много времени, и я узнаю, что приемная", - говорится в письме, адресованном Мартиньшу Зиебергсу.

По словам женщины, она послала запросы в Ригу и в Даугавпилс - судя по датам, указанным на полученных из архивов документах, это было еще в 2006 году.

"Обратите внимание, что в справках указано, что меня удочерили в апреле, а подкинули в июне того же года. Как такое возможно?!" - удивляется Танзиля. Кроме того, по информации из Латвии, она - Васильева Зоя Николаевна, а по документам из Москвы - Раиса Николаевна.

ФОТО: Из личного архива

Вместе с приемными родителями девочка уехала из Даугавпилса в 1964 году. Как следует из письма, мама через много лет призналась, что знала ее биологического отца и хотела раскрыть ей тайну, но муж (приемный папа) строго запретил. Семья сначала переехала в город Отрадный Куйбышевской (ныне Самарской) области, а в 1976 году - в Сибирь, в город Надым, где Танзиля и проживает по сей день.

"По словам моей мамы, она работала в Даувгавпилсе в строительном тресте секретарем-машинисткой, а отец - водителем. Руководил тогда этим трестом ее дядя, которого звали Константин.

То, что мама знала моего биологического отца, это факт. Она призналась, что я на него похожа и они с папой боялись, что он появится в нашей жизни",

- отметила женщина в письме.

ФОТО: Из личного архива

О биологической матери, которая подбросила малышку в роддом, приемная мама сказала лишь одно: она была молоденькой девушкой. Возможно, это и объясняет совершенный ею поступок - никто не знает, в каких обстоятельствах она оказалась в тот момент. По крайней мере не сделала аборт и сохранила ребенку жизнь...

И жизнь эта сложилась, хоть и без ее участия.

У ее дочери, слава Богу, была семья, был дом, но она все равно, даже по прошествии стольких лет, хочет узнать, кто она на самом деле. Узнать свои корни...

Хочет ли того же родившая и бросившая ее женщина - не уверены, но ведь она была тогда очень молода, и не исключено, что позднее у нее все наладилось и она еще раз (а может, и не раз) стала мамой. Так что не исключено, что у родившейся в Даугавпилсе Зои-Раисы-Танзили есть сестра, брат или другие родственники.

В конце письма Танзиля Шевчук указала, что жили приемные родители в Даувгавпилсе по адресу: ул. Железнодорожная, 16, кв. 12, - и очень попросила ей помочь в поисках.