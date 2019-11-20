Cуд позволил правительству назначить нового и.о. ректора ЛУ

По решению Административного окружного суда, с 1 декабря вступает в силу новое временное регулирование, согласно которому ЛУ запрещено проводить новые выборы ректора до того момента, пока не вступит в силу окончательный вердикт суда по данному делу.

Однако Кабинет Министров получил право выбрать лицо, которое с 1 декабря до вступления окончательного вердикта по данному делу в силу будет исполнять обязанности ректора университета, пояснили в суде.

Если правительство не выберет нового и.о. ректора до 1 декабря, эту должность автоматически займет ранее назначенный Кабинетом министров Гвидо Страубе.

Решение Административного окружного суда оспариванию не подлежит.

Как сообщалось ранее, в конце августа после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения Министерства образования и науки, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный законом о высших учебных заведениях и законом "О конституции Латвийского университета".

Тем не менее 30 сентября Административный районный суд приостановил неблагоприятное для Муйжниекса решение Кабинета министров о том, чтобы не утверждать его в должности ректора вуза.

На основании имеющихся данных суд пришел к выводу, что часть нарушений, упомянутых в приказе о неутверждении Муйжниекса в должности ректора, не могут быть констатированы, в то время как другие не имеют юридического значения, поскольку не имеют прямого отношения к выборам ректора или являются незначительными.

Таким образом, Муйжниекс был признан судом исполняющим обязанности ректора, сменив назначенного на данную должность правительством Гвидо Страубе.

Кроме того, правовое основание для организации повторных выборов ректора исчезло, пояснили в суде.