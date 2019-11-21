"Мы не можем себе это позволить": Вике-Фрейберга высказалась о роспуске Сейма

Если предыдущий Сейм, уходя оставил какие-то "кукушечьи яйца", например, в законодательстве, нынешний Сейм в этом не виноват, подчеркнула Вике-Фрейберга.

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, допустила ли правящая коалиция ошибку в ходе принятия бюджета, и поэтому он должен быть возвращен на повторное рассмотрение, политик указала, что всем госучреждениям нужно планировать свою работу, продолжать свои задачи и платить зарплаты своим сотрудникам.

"Все то же самое, что происходит в США - когда блокируется работа правительства, у этого есть последствия серьезные. Мы как маленькая страна не можем позволить себе такие шутки. Абсолютно нет", - заявила экс-президент.

Напомним, ЦИК на прошедшей рабочей неделе постановила зарегистрировать две инициативные группы для сбора подписей за проведение референдума о роспуске Сейма.

Для сбора подписей зарегистрированы инициативы организаций "Власть народу Латвии" и "Партия центра".

Подписаться за проведение референдума люди могут разными способами - на портале www.latvija.lv, заверив подпись у присяжного нотариуса, по декларированному месту жительства в самоуправлении, в сиротском суде, который выполняет нотариальные действия, у руководителя волостного или городского самоуправления.