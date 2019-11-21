Райвис Дзинтарс назвал, кто, по его мнению, стоит за кампанией по роспуску Сейма

По мнению Дзинтарса, собранные на данный момент подписи за референдум о роспуске парламента не говорят о позиции всего общества.

"Это подписи конкретных людей, которые появились в результате активности политических сил", - считает политик.

По его мнению, за этой кампанией стоит Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), партия "Согласие", а также депутаты Алдис Гобземс и Юлия Степаненко.

В свою очередь круг вовлеченных в эту акцию людей - активистов социальных медиа, политтехнологов - еще шире.

"Понятно, что у этой кампании политические цели", - сказал Дзинтарс.

Он заявил, что, если сценарий роспуска Сейма все-таки реализуется, национальное объединение отнесется к выбору граждан с уважением. Однако, по мнению политика, с точки зрения государственных интересов в этом процессе "нет ничего хорошего".

"Вспомним, что проблема с зарплатами медиков фактически появилась в условиях хаоса при отсутствии явной коалиции. После внеочередных выборов этот хаос возобновится", - предположил политик.

По его мнению, новые парламентские выборы могут внести также некоторые изменения в распределение власти.

"Если это все организует СЗК и "Согласие", они, скорее всего, рассчитывают на какую-то выгоду. Люди должны это принять во внимание", - сказал Дзинтарс.

Однако, по мнению политика, роспуска Сейма, скорее всего, не будет.

"Чем больше будет расти информированность общества, тем больше будет замедляться темп сбора подписей", - прогнозирует политик.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия на прошлой неделе зарегистрировала инициативу по сбору подписей за референдум о роспуске Сейма организации "Власть народу Латвии" и Партии центра.

На данный момент за референдум подписались около 35 000 человек.