Развлечения российских наёмников в Сирии: отпилили голову, а труп сожгли под музыку

"ЧВК Вагнера" – неофициальное военное подразделение России, которое не числится на балансе военных ведомств и в реестре юрлиц, однако бойцы которого, согласно информации расследований СМИ, участвовали в боевых операциях в Сирии и на востоке Украины.

Как отмечает "Новая газета", в ноябре этого года в Сети появилось ещё три видео, которые можно считать продолжением видео 2017 года. На них виден лежащий на земле человек. Позднее с помощью ножа ему отрезали голову, а лопатой отрезали руки. После этого тело подвесили за ноги, облили бензином и подожгли.

Все эти действия в сопровождении музыки и шуток.

Первое видео не позволяет выяснить ни одну личность, так как лица людей за масками, а также на них одежда без каких либо отличительных признаков.

ФОТО: kadrs no video

Однако на одном из видео, опубликованных в этом году, было видно лицо одного из убийц.

Используя сервис FindClone, которое позволяет по фотографии лица найти похожие профили в соцсетях, "Новой газете" удалось выяснить личность этого человека.

Издание называет этого человека Станиславом Д. Журналистам "Новой газеты" удалось получить и паспортную копию этого человека.

Имя, фамилию и дату рождения этого человека "Новая газета" сравнила с подтверждённым списком наёмников "Вагнера", выявив совпадение.

Изданию удалось выяснить, что этот мужчина был наёмником "Вагнера" как минимум с 2016 года, а также занимался разведкой.

В свою очередь до этого он работал в полиции Ставрополя.

"Новой газете" также удалось найти жену Станислава Д. Журналисты спросили, узнаёт ли она на этом видео своего мужа. Она сказала, что это ошибка и позднее закрыла свой профиль в соцсети "Вконтакте".

В свою очередь, убитый на видео мужчина 1986 года рождения является гражданином Сирии по имени Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута.

Арабской прессе Jesr Press удалось установить, что он ранее покинул страну, но в 2017 году вернулся: его мобилизовали в резерв армии Башара Асада. После этого он дезертировал, однако был пойман.

Личности остальных трёх убийц изданию установить пока что не удалось.

Во время подготовки материла появилось новое фото, на котором четыре убийцы изображены рядом с трупом убитого. На данном снимке все лица видны. Это означает, что определение личностей этих людей - вопрос времени.

В четверг, 21 ноября, информацию "Новой газеты" прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет портал "Медуза".

Он отметил, что Кремль не ознакомился с публикацией издания, потому более подробных комментариев пока не предоставляет.