Россиянка, которой муж отрубил руки, рассказала о жизни с протезом

Женщина опубликовала снимок своего протеза, описав все плюсы и минусы, с которыми приходится столкнуться его носителю.

К плюсам женщина добавила то, что не нужно покупать варежки, не бояться брать кружку с кипятком, не нужно ходить на маникюр.

Однако минусов оказалось намного больше.

Например, протез нельзя мочить, у него нет чувствительности, а также он тяжёлый. Из-за тяжести бионической руки у Маргариты периодически болит правое плечо. Помимо этого, протез не всегда пролезает в одежду.

"Мне не страшно, если меня вдруг в бионическую руку укусит индийский красный скорпион", — пошутила девушка.