Россиянка, которой муж отрубил руки, рассказала о жизни с протезом

Про протезы, плюсы и минусы бионической руки: ➕ руке не холодно и зимой экономия🙂,не нужно покупать варежки) ➕ прищемил руку и тебе не больно) ➕ можно смело брать кружку с кипятком, и не бояться что обожжёшься) ➕ мне можно дарить розы с шипами🌹) ➕ не нужно подстригать ногти и на маникюр 50% скидка) ➕ когда у тебя кот-хищник, но есть железная рука) ➕ мне не страшно, если меня вдруг в бионическую руку укусит индийский красный скорпион( хотя это что-то больше из области фантастики 😁) Но если серьёзно, минусов будет больше. Протез-это помощник, но он никогда не заменит руку. ➖ его нельзя мочить,когда я моюсь,то протез снимаю. И дождь для меня опасен; ➖ у протеза определенное количество хватов( у bebionic всего 8), а у руки больше 100; ➖ у протеза нет чувствительности, то есть я не ощущаю гладкость кота,когда его глажу. В первый раз, когда мне в Германии дали протез домой, я разбила стекло на планшете, так как ещё не могла контролировать силу сжатия.А в темноте я не смогу взять предмет на ощупь,мне обязательно нужно его видеть; ➖ протез тяжелее руки,из-за этого у меня периодически болит правое плечо; ➖ с протезом рука не всегда пролазит в одежду; ➖ стоимость протеза зашкаливает, мой bebionic стоит около 4 миллионов🤯 и это ещё не самый дорогой протез в мире!!! ➖ протез очень часто ломается, а его ремонт не всегда проходит по гарантии; ➖ срок службы 3-5 лет; ➖ протезы не сенсорные (у меня правда какая-то аномалия и на мой протез реагируют экраны📱. Но это странно, даже сотрудники протезной клиники Otto bock были удивлены🙀). Конечно, сейчас я хорошо научилась пользоваться протезами и люблю их, они мои друзья, на них ложится огромная нагрузка в моих повседневных делах. Но как же я скучаю по здоровым рукам... #маматрансформер #протезруки #bebionic #бенгал Узнали ли вы что-то новое про протезирование и интересно ли вам это вообще?)

A post shared by Маргарита Грачева (@margoritka1211) on Nov 17, 2019 at 1:19am PST