Длительная депрессия и прощальные письма матери: близкие ищут пропавшего без вести Романа

Начиная с 14 ноября без вести пропал 36-летний Роман Кутловскис. Мужчина переживал тяжёлую депрессию. В один он оставил матери прощальные письма и пропал. Друзья Романа ищут его уже несколько дней, в надежде, что он ещё жив. Об этом сообщает программа Degpunktā.
В поисках задействованы шесть близких друзей Романа, которые надеются, что совместно с помощью жителей смогут найти местонахождения мужчины. Роман покинул свой дом на улице Гертрудес в четверг, 14 ноября, вечером. С тех пор его не видели.
Приметы: худощавого телосложения, тёмные волосы и борода.
На нём была коричневая обувь с белой подошвой, черная зимняя куртка с капюшоном, также рубашка в бело-чёрную клетку.
Роман до того, как пропал, оставил в квартире доказательства того, что намерен совершить самоубийство. Семья очень надеется, что не случилось худшее.
"Он был в депрессии, лечился, что заставляет нас беспокоиться, что он может пойти куда угодно. Также были найдены два прощальных письма, адресованных маме, но ничего не можем сказать, пока не узнаем, где он", - сказал друг пропавшего мужчины Илмар.
Он также упомянул, что полиции ещё не удалось выявить след Романа. Причины, по которым расследование затягивается, мужчине не ясны.
Всех, кто может обладать информацией о местонахождении Романа, простят звонить полиции по номеру телефона 110 или в организацию Bezvests.lv по номеру телефона 22084084.