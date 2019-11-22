Длительная депрессия и прощальные письма матери: близкие ищут пропавшего без вести Романа

В поисках задействованы шесть близких друзей Романа, которые надеются, что совместно с помощью жителей смогут найти местонахождения мужчины. Роман покинул свой дом на улице Гертрудес в четверг, 14 ноября, вечером. С тех пор его не видели.

Приметы: худощавого телосложения, тёмные волосы и борода.

На нём была коричневая обувь с белой подошвой, черная зимняя куртка с капюшоном, также рубашка в бело-чёрную клетку.

Роман до того, как пропал, оставил в квартире доказательства того, что намерен совершить самоубийство. Семья очень надеется, что не случилось худшее.

"Он был в депрессии, лечился, что заставляет нас беспокоиться, что он может пойти куда угодно. Также были найдены два прощальных письма, адресованных маме, но ничего не можем сказать, пока не узнаем, где он", - сказал друг пропавшего мужчины Илмар.

Он также упомянул, что полиции ещё не удалось выявить след Романа. Причины, по которым расследование затягивается, мужчине не ясны.