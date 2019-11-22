В праздничное время ели будут радовать посетителей на Домской площади, на набережной 11 ноября (у Каменного моста) и на Ратушной площади. Планируется, что огни на елке на Домской площади торжественно зажгут в день Первого Адвента, 1 декабря, на Ратушной площади – 5 декабря. В то же время и в других местах столицы в предпраздничное время будут устанавливать и украшать десятки елок – и у Центрального Спортивного квартала, и у Дворца культуры Ziemeļblāzma, и у Дворца культуры ВЭФ.

Выбрали ели руководству Рижской думы помогали дети, которые под песенное сопровождение голосовали за самых пушистые и красивые деревья. За активное участие в поиске елей председатель Рижской думы разрешил детям выбрать еще две ели, которые установят у Пардаугавской музыкально-художественной школы и у Рижской основной школы Rīdze.

Для Риги выбраны три главных Рождественских ели ФОТО: Renārs Koris

Три главные городские ели высотой примерно по 15 метров, возраст каждой – 30-35 лет. В соответствующем лесном квартале их высаживают естественным образом. В завершении мероприятия были высажены также десятки новых саженцев, которые будут расти на месте Рождественских елей.