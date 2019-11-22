Для Риги выбраны три главных Рождественских ели

В четверг, 21 ноября, председатель Рижской думы Олег Буров и заместитель председателя Анна Владова вместе с представителями Rīgas meži, журналистами, хором Sono Пардаугавской музыкально-художественной школы и учениками Рижской основной школы Rīdze выбрали в лесном хозяйстве Тирелю три главные Рождественские ели для Риги.
В праздничное время ели будут радовать посетителей на Домской площади, на набережной 11 ноября (у Каменного моста) и на Ратушной площади. Планируется, что огни на елке на Домской площади торжественно зажгут в день Первого Адвента, 1 декабря, на Ратушной площади – 5 декабря. В то же время и в других местах столицы в предпраздничное время будут устанавливать и украшать десятки елок – и у Центрального Спортивного квартала, и у Дворца культуры Ziemeļblāzma, и у Дворца культуры ВЭФ.
Выбрали ели руководству Рижской думы помогали дети, которые под песенное сопровождение голосовали за самых пушистые и красивые деревья. За активное участие в поиске елей председатель Рижской думы разрешил детям выбрать еще две ели, которые установят у Пардаугавской музыкально-художественной школы и у Рижской основной школы Rīdze.
Три главные городские ели высотой примерно по 15 метров, возраст каждой – 30-35 лет. В соответствующем лесном квартале их высаживают естественным образом. В завершении мероприятия были высажены также десятки новых саженцев, которые будут расти на месте Рождественских елей.
Rīgas meži в этом году высадил 460 гектаров нового леса, всего были высажены 1 492 090 саженцев сосен, елей, березы и черной ольхи. На данный момент это крупнейшая за площадь посадки и самое большое количество саженцев для Rīgas meži. К тому высажены почти 257 тысяч елочек. Из них 100 тысяч елочек – в лесном хозяйстве Тирелю.