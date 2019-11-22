Эстонка напоила карманную собачку алкоголем и выложила видео в Сеть

Сначала тревожащие кадры распространил член правления MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Валнер, по оценке которого, такое состояние животного не может вызывать смех ни у одного человека, имеющего сердце. Слово взяли и члены Эстонского общества защиты животных, которые поинтересовались у полиции, можно ли возбудить дело на основании такого видео?