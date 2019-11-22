Министр предлагает передать выбор кандидата на должность генпрокурора Совету по юстиции

Министр юстиции Янис Борданс предлагает доверить выбор кандидата на должность следующего генерального прокурора Совету по юстиции, отказавшись от нынешнего порядка, в соответствии с которым наиболее подходящего кандидата выбирает председатель Верховного суда, сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.
Министр подал председателю Совета по юстиции и председателю Верховного суда Ивару Бичковичу несколько предложений по совершенствованию процесса отбора кандидатов на должность генерального прокурора.
Борданс считает, что процедура отбора кандидатов должна принципиально отличаться от той, которая действует сейчас. Выбор наиболее подходящего кандидата на эту должность должен быть передан коллегиальному органу - Совету по юстиции, убежден министр.
Предлагаемые им изменения в законе о прокуратуре предусматривают, что претендент будет выдвигать свою кандидатуру самостоятельно, без посредников. В свою очередь Совет по юстиции обязан будет создать комиссию по оценке претендентов и определить единые критерии. После оценки всех кандидатур на должность генерального прокурора комиссия должна будет направить их на рассмотрение в Совет по юстиции, который отберет наиболее подходящего претендента и направит его кандидатуру на утверждение в Сейм.
В настоящее время закон предусматривает, что Сейм назначает генерального прокурора сроком на пять лет по согласованному с Советом по юстиции предложению председателя Верховного суда.
Чтобы новая процедура отбора кандидатов могла быть утверждена до истечения полномочий предыдущего генерального прокурора, предложения министра были поданы на рассмотрение Совету по юстиции, а вскоре будут переданы на общественное обсуждение.
В следующем году подойдет к концу и срок полномочий действующего генерального прокурора Эрика Калнмейерса (11 июля) , и нынешнего председателя Верховного суда Ивара Бичковича (15 июня).