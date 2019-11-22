Министр предлагает передать выбор кандидата на должность генпрокурора Совету по юстиции

Борданс считает, что процедура отбора кандидатов должна принципиально отличаться от той, которая действует сейчас. Выбор наиболее подходящего кандидата на эту должность должен быть передан коллегиальному органу - Совету по юстиции, убежден министр.

Предлагаемые им изменения в законе о прокуратуре предусматривают, что претендент будет выдвигать свою кандидатуру самостоятельно, без посредников. В свою очередь Совет по юстиции обязан будет создать комиссию по оценке претендентов и определить единые критерии. После оценки всех кандидатур на должность генерального прокурора комиссия должна будет направить их на рассмотрение в Совет по юстиции, который отберет наиболее подходящего претендента и направит его кандидатуру на утверждение в Сейм.