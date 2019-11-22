Киберворы под покровом ночи сняли с карты рижанки более 100 евро

Пострадавшая рассказала журналистам, что проснулась утром и заметила два сообщения от Swedbank. В первом сообщении говорилось, что с карточки было снято 109,99 евро, а второе оповещало о блокировке карточки в целях заботы о безопасности клиента.

Киберворы для совершения преступления использовали имя популярной компании Apple, поскольку в платеже указано, что деньги потрачены именно там.

Как указала женщина, по ее мнению, сумма слишком велика, чтобы это было случайностью. Она утверждает, что не совершала платежи такого рода.

"Как это вообще физически возможно, что кто-то получает доступ к моему счету и без моего ведома делает перечисление? Как это вообще можно сделать?", - интересуется пострадавшая.

Факт произошедшего подвердил и представитель Swedbank Янис Корпс.

"Ранее были проведены какие-то сделки, которые передали данные карты мошенникам, это различные интернет-магазины зарегистрированные в Китае или далеких странах, которые предлагают услуги за очень низкие цены, такой магазин получает данные вашей карточки и пытается снять с нее деньги", - отметил он.

По словам Корпса, обычно интернет-воры сначала делают тестовый платеж на маленькую сумму, чтобы удостовериться, что карточка работает. Далее уже резервируется более крупнаяя сумма. Обычно они эти суммы составляют 49,99 или 109,99 евро.

Он также пояснил, что Apple с этим никак не связан. Корпс заявил, что такие мошенники обычно выбирают известное во всем мире предприятие в качестве прикрытия.

"Платформы мошенников не работают только на одного человека, одну карточку или один банк. Поэтому эксперты мониторинга и предотвращения мошенничества с картами, которые пытаются остановить мошенников, пытаются проактивно блокировать карты, поскольку банк видит, что кто-то пытается использовать ее для каких-то сделок", - указал Корпс.

Клиенты банка должны следить за выписками своего счета и в случае неясности, связаться с банком.

Руководитель Центра безопасного интернета Майя Катковска также советует потребителям быть внимательными, делая платежи в интернете. Перед тем, как регистрировать свою карту в каком-то интернет-магазине, всегда нужно выяснить все о конкретном предприятии.

"Нужно также следить за банковским счетом, вдруг появились какие-то мистические сделки", - указала Катковска.