Правление Центрального рынка: обыски проводились и в окрестностях

Правление муниципального предприятия Rīgas centrāltirgus (RCT) не информировано о том, был ли задержан в ходе проводившихся в течение последних суток обысков кто-либо из сотрудников предприятия, сообщил сегодня журналистам председатель правления RCT Артис Друвиниекс.
Представители правоохранительных органов прибыли в здание администрации рынка вчера около 15.20, а покинули его сегодня в 11.20, и процессуальные действия проводились в связи с незаконным оборотом акцизных товаров.
Друвиниекс выразил мнение, что обыски на Центральном рынке являются лишь одним из этапов более крупного расследования.
По имеющейся у него информации, процессуальные действия проводились и в других местах, в том числе в ближайших окрестностях рынка.
Госполиция также ранее подтвердила, что в целом было проведено около 80 обысков.
На вопрос, есть ли у него информация о возможной причастности к делу руководителя службы внутренней безопасности рынка Максима Дановского, Друвиниекс ответил, что на работе Дановского сегодня не было, но официальных сведений о его местонахождении нет.
Также у правления нет информации о том, есть ли среди задержанных другие работники предприятия.
Касаясь вопроса о том, как на Центральном рынке пресекается контрабанда, Друвиниекс отметил, что территория рынка очень большая и открытая, поэтому полностью ее контролировать очень сложно.
По его мнению, нужно искать не "последнее звено цепи", а причину - как контрабандные товары попадают в Латвию.
На вопрос о том, не говорит ли возможное задержание руководителя службы безопасности о том, что в процессе контроля были недостатки, Друвиниекс ответил, что не хочет делать преждевременных выводов, пока правоохранительные органы не предоставили более конкретной информации.