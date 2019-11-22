Правление Центрального рынка: обыски проводились и в окрестностях

Представители правоохранительных органов прибыли в здание администрации рынка вчера около 15.20, а покинули его сегодня в 11.20, и процессуальные действия проводились в связи с незаконным оборотом акцизных товаров.

Друвиниекс выразил мнение, что обыски на Центральном рынке являются лишь одним из этапов более крупного расследования.

По имеющейся у него информации, процессуальные действия проводились и в других местах, в том числе в ближайших окрестностях рынка.

Госполиция также ранее подтвердила, что в целом было проведено около 80 обысков.

На вопрос, есть ли у него информация о возможной причастности к делу руководителя службы внутренней безопасности рынка Максима Дановского, Друвиниекс ответил, что на работе Дановского сегодня не было, но официальных сведений о его местонахождении нет.

Также у правления нет информации о том, есть ли среди задержанных другие работники предприятия.

Касаясь вопроса о том, как на Центральном рынке пресекается контрабанда, Друвиниекс отметил, что территория рынка очень большая и открытая, поэтому полностью ее контролировать очень сложно.

По его мнению, нужно искать не "последнее звено цепи", а причину - как контрабандные товары попадают в Латвию.