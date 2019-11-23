Пуце: Рижская дума в течение двух месяцев должна выбрать второго вице-мэра

Закон о самоуправлениях предусматривает, что одной из причин роспуска думы может стать невозможность в течение двух месяцев избрать руководителя или его заместителя.

В Риге есть сейчас мэр и вице-мэр, но положение самоуправления предусматривает наличие двух заместителей председателя.

Если дума не хочет избирать второго вице-мэра, она должна внести поправки в регламентирующий документ, сказал Пуце.

По его словам, министерство начало отсчет со дня, когда от должности был отстранен вице-мэр Вадим Баранник - 19 ноября.