Сб, 23.11.2019
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Пуце: Рижская дума в течение двух месяцев должна выбрать второго вице-мэра

Юрис Пуце

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Рижская дума в течение двух месяцев должна выбрать второго вице-мэра, заявил агентству LETA министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце. 

Закон о самоуправлениях предусматривает, что одной из причин роспуска думы может стать невозможность в течение двух месяцев избрать руководителя или его заместителя. 

В Риге есть сейчас мэр и вице-мэр, но положение самоуправления предусматривает наличие двух заместителей председателя.

Если дума не хочет избирать второго вице-мэра, она должна внести поправки в регламентирующий документ, сказал Пуце.

По его словам, министерство начало отсчет со дня, когда от должности был отстранен вице-мэр Вадим Баранник - 19 ноября.

Входящие в коалицию партии "Согласие" и "Честь служить Риге" заявили, что пока не принимали решения, будет ли выдвинут кандидат на должность второго вице-мэра.   

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