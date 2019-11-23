Пойман подросток, пытавшийся на игрушечной машинке провезти наркотики через границу США

В Сан-Диего (Калифорния, США) был задержан 16-летний парень, который с помощью игрушки на дистанционном управлении пытался перевести через границу наркотики. Об этом сообщает AP News.
Парень пытался перевести около 25 кг метамфетамина через границу США с Мексикой. В денежном эквиваленте - это 100 000 евро.
Таким образом из одной страны в другую планировалось перевести большое количество наркотиков.
Как пишет Washington Post, мальчик был замечен офицерами недалеко от границы, он пытался скрыться. Его поймали. подросток оказался гражданином США.У него была найдена как машинка, так и две спортивные сумки, полные метамфетамином. В общей сложности в сумке находилось 50 упаковок опасного наркотика.
Представители Калифорнии отмечают, что злоумышленникам пришлось бы несколько раз ехать туда и обратно, чтобы перевести все наркотики.