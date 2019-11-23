Пойман подросток, пытавшийся на игрушечной машинке провезти наркотики через границу США

Парень пытался перевести около 25 кг метамфетамина через границу США с Мексикой. В денежном эквиваленте - это 100 000 евро.

Таким образом из одной страны в другую планировалось перевести большое количество наркотиков.

ФОТО: ASV robežkontrole

Как пишет Washington Post, мальчик был замечен офицерами недалеко от границы, он пытался скрыться. Его поймали. подросток оказался гражданином США.У него была найдена как машинка, так и две спортивные сумки, полные метамфетамином. В общей сложности в сумке находилось 50 упаковок опасного наркотика.