Вс, 24.11.2019
Я говорю общие проблемы, которые присущи любой стране. Lee Kei, рижский блогер

Пойман подросток, пытавшийся на игрушечной машинке провезти наркотики через границу США

ФОТО: ASV robežkontrole

В Сан-Диего (Калифорния, США) был задержан 16-летний парень, который с помощью игрушки на дистанционном управлении пытался перевести через границу наркотики. Об этом сообщает AP News.

Парень пытался перевести около 25 кг метамфетамина через границу США с Мексикой. В денежном эквиваленте - это 100 000 евро. 

Таким образом из одной страны в другую планировалось перевести большое количество наркотиков. 

ФОТО: ASV robežkontrole

Как пишет Washington Post, мальчик был замечен офицерами недалеко от границы, он пытался скрыться. Его поймали. подросток оказался гражданином США.У него была найдена как машинка, так и две спортивные сумки, полные метамфетамином. В общей сложности в сумке находилось 50 упаковок опасного наркотика. 

Представители Калифорнии отмечают, что злоумышленникам пришлось бы несколько раз ехать туда и обратно, чтобы перевести все наркотики. 

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