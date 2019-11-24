Фоторассказ: Работа на угольной шахте, где под ногами горит земля

Уголь является одним из видов экономического роста Индии, обеспечивая более половины потребления электроэнергии в стране.

На востоке страны находится центр угольной промышленности Индии. Он обеспечивает средствами к существованию полумиллиона человек, в то же время взимая "взносы" другими способами.

ФОТО: Aijaz Rahi / AP

Уже более ста лет жители Джхарии страдают от пекла, смертельно опасных землетрясений и токсических газов. Ещё хуже себя чувствуют те, кто работают на территории 260 квадратных километров угольной шахты.

Главной опасностью в нелегальной добыче угля остаются трещины в земле, люди часто получают травмы или погибают, проваливаясь в них.

Такие заболевания, как туберкулез, бронхит и астма, распространены среди населения. Чаще всего рождаются дети с деформациями.

ФОТО: Aijaz Rahi / AP

Принимая во внимание опасные условия для жизни, компания Bharat Coking Coal Ltd. в 2008 году объявила о программе по оказанию помощи 53 400 семьям в поиске новго дома до 2021 году. Однако к 2016 году переселиться смогли только 4000 семей. В течение этих лет число семей, которые должны быть переселены, достигло не менее 130 000 человек.

Многие молодые люди работают на угольной шахте. Несмотря на риск для своего здоровья и жизни, шахтеры зарабатывают менее 3,50 евро в день.

ФОТО: Aijaz Rahi / AP