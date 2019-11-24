Вс, 24.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

Трагедия в Эссексе: в деле о гибели 39 мигрантов в грузовике появился обвиняемый

ФОТО: AFP / Scanpix

Прокуратура Великобритании выдвинула обвинения 23-летнему мужчине из Северной Ирландии в связи со смертью 39 граждан Вьетнама, обнаруженных в рефрижераторе грузовика на юго-востоке Англии.

Полиция Эссекса в воскресенье, 24 ноября, сообщили, что мужчина по имени Кристофер Кеннеди обвиняется "во вступлении в сговор с целью организации или облегчения передвижения людей для их эксплуатации и в сговоре для нарушения иммиграционного законодательства Великобритании".

Ожидается, что он предстанет перед судом в понедельник, 25 ноября. Он был задержан в пятницу, 22 ноября.

Напомним, тела были найдены 23 октября в прицепе рефрижератора в индустриальном парке Эссекса. Прицеп попал в Великобританию на корабле из Бельгии.

Сначала британская полиция сообщила, что погибшие, скорее всего, граждане Китая, однако несколько вьетнамских семей после этого выразили подозрение, что умершие могут быть их близкими.

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