Трагедия в Эссексе: в деле о гибели 39 мигрантов в грузовике появился обвиняемый

Прокуратура Великобритании выдвинула обвинения 23-летнему мужчине из Северной Ирландии в связи со смертью 39 граждан Вьетнама, обнаруженных в рефрижераторе грузовика на юго-востоке Англии.
Полиция Эссекса в воскресенье, 24 ноября, сообщили, что мужчина по имени Кристофер Кеннеди обвиняется "во вступлении в сговор с целью организации или облегчения передвижения людей для их эксплуатации и в сговоре для нарушения иммиграционного законодательства Великобритании".
Ожидается, что он предстанет перед судом в понедельник, 25 ноября. Он был задержан в пятницу, 22 ноября.
Напомним, тела были найдены 23 октября в прицепе рефрижератора в индустриальном парке Эссекса. Прицеп попал в Великобританию на корабле из Бельгии.
Сначала британская полиция сообщила, что погибшие, скорее всего, граждане Китая, однако несколько вьетнамских семей после этого выразили подозрение, что умершие могут быть их близкими.