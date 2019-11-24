Трагедия в Эссексе: в деле о гибели 39 мигрантов в грузовике появился обвиняемый

Полиция Эссекса в воскресенье, 24 ноября, сообщили, что мужчина по имени Кристофер Кеннеди обвиняется "во вступлении в сговор с целью организации или облегчения передвижения людей для их эксплуатации и в сговоре для нарушения иммиграционного законодательства Великобритании".

Ожидается, что он предстанет перед судом в понедельник, 25 ноября. Он был задержан в пятницу, 22 ноября.

Напомним, тела были найдены 23 октября в прицепе рефрижератора в индустриальном парке Эссекса. Прицеп попал в Великобританию на корабле из Бельгии.