Расследуя смерть мужчины из-за возможной халатности врачей, полиция соврала близким

Янис Раймонд Канцанс когда-то был учителем спорта в Медицинском институте и Полицейской академии. В молодости он был профессиональным спортсменом. Он продолжал бегать и вести активный образ жизни даже после 70-летия.

Как рассказала дочь Канцанса, он был шестикратным чемпионом в средних дистанциях и беге с препятствиями.

Три года назад у отца Кристине Мурниеце в правой ноге обнаружили серьезные нарушения кровообращения.

Они прогрессировали, поэтому в больнице Страдиня было принято решение ногу ампутировать.

Первая неделя после операции прошла без осложнений. Однако вскоре больной стал апатичным, рана не заживала. По организму разошлась инфекция. Антибактериальная терапия результатов не давала. Дочь говорила с лечащим врачом - резидентом Синтией Лапсой. Та убеждала, что лечение идет по плану.

Состояние отца ухудшалось. Он сказал, что его ждет глубокая ревизия, поэтому дочь решила обсудить с резидентом, предупредив ее, что отец пять дней не ел и есть много других жалоб.

Врач-резидент ответила, что в курсе, но необходима глубокая ревизия, чтобы понять, почему рана не заживает.

Это был последний раз, когда дочь видела отца в сознании.

Очаг инфекции врач-резидент решила ликвидировать хирургически. После этого решения прошли два дня. В операционный зал мужчину привезли с нарушением сознания.

Несмотря на нарушения сердечной деятельности и очень низкое давление, анестезиолог Дайнис Сеймушкинс ввел общий наркоз, и сердце Канцанса остановилось.

Его жизнь искусственно поддерживали еще две недели. Пока сердце не остановилось навсегда.

По словам дочери, причиной смерти врачи вписали интоксикацию, побоявшись написать - сепсис. По ее мнению, если бы отца правильно лечили после ампутации, ничего подобного бы не случилось.

Она считает, что сменив лекарства, рана зажила, но человек уже умер.

Она путем суда хочет выяснить, почему был именно такой выбор медикаментов, почему была анестезия.

Отмечается, что врачи-резиденты работают под присмотром врачей. В случае с Канцансом это был хирург Андис Леманис.

Леманис прокомментировал, что категорически не согласен с тем, что пациента лечили неправильно, что привело к его смерти.

На уточняющий вопрос журналистов Nekā Personīga, как же так получилось, что рана зажила в реанимации, когда работа мозга уже была безвозвратно нарушена, он ответил, что была проведена вторая безотлагательная операция, параллельно оживлению пациента. Рану удалось санировать.

Однако, запись в документах говорит об обратном - анестезиолог после операции написал, что вторая операция отменена, пациент в критическом состоянии перевезен в реанимацию.

Также и в медицинской карте Леманис сам написал, что состояние пациента после мероприятий по оживлению не позволяет провести запланированную ревизию.